Rob Cross is onder de indruk van Jeffrey de Zwaan. De regerend wereldkampioen darts versloeg de Nederlander donderdag in de tweede ronde van het WK in Londen, maar moest daar wel diep voor gaan.

De 22-jarige De Zwaan begon uitstekend en pakte de eerste set. Cross won uiteindelijk met 3-1, maar zag zijn opponent een gemiddelde van ruim 106 en een finishpercentage van 46 procent halen.

"Hij was briljant. Hij wordt echt een geweldige speler", was de 28-jarige Cross, die bij de vorige editie van het WK zeer verrassend de titel pakte, tegenover RTL7 lovend over De Zwaan. "Hij heeft echt pech dat hij niet door is. Tegen ieder ander had hij gewonnen. Soms is het gewoon niet je dag. Hij is speciaal en gaat veel bereiken."

De als tweede geplaatste Cross maakte zelf ook indruk met een aantal knappe finishes, al legde hij het met een gemiddelde van ruim 102 en een uitgooipercentage van 42 procent af tegen de cijfers van De Zwaan.

"Ik begon niet zo sterk als ik wilde. Ik maakte een fout in de eerste leg, maar ik slaagde er wel in een paar cruciale finishes te gooien. Mijn dubbels liepen goed. Het gaat erom dat je je kansen benut."

De Zwaan: 'Heb onwijs goed gegooid'

De Zwaan zelf baalde van zijn verliespartij, maar besefte ook dat hij zichzelf eigenlijk niets kon verwijten. "Gezien mijn gemiddelde is 3-1 een te grote uitslag. Cross liet niets liggen en gooide echt alles uit. Daar kon ik niets tegen doen", aldus de Zuid-Hollander.

Na de laatste pijl van Cross richtte de Engelsman zich tot De Zwaan en sprak hij de Nederlander bemoedigend toe. "Hij zei: wat jij stond te doen, was fenomenaal", vertelde De Zwaan over dat onderonsje.

"Hij zei dat hij alles eruit moest halen, en dat heeft hij gedaan ook. Hij gaf me complimenten. Uiteindelijk sta ik met lege handen, maar ik heb onwijs goed gegooid."

De Zwaan mocht donderdag twee keer het podium op in het Londense Alexandra Palace, want in de eerste ronde trad hij aan tegen de Indiër Nitin Kumar, die hij simpel met 3-0 opzijzette. Jan Dekker was donderdag de tweede Nederlander die in actie kwam. Hij versloeg de Engelse dartster Lisa Ashton in de openingsronde met 3-1.

Vrijdagavond verschijnt Danny Noppert aan de oche voor zijn partij tegen Royden Lam uit Hongkong. De derde ronde begint pas op 22 december.