Jeffrey de Zwaan heeft zich donderdag niet weten te plaatsen voor de derde ronde van het WK darts. Hij ging in een hoogstaande partij ten onder tegen titelverdediger Rob Cross. Jan Dekker staat dankzij een moeizame zege op Lisa Ashton in de tweede ronde.

De Zwaan (22) mocht donderdag direct twee keer het podium van Alexandra Palace in Londen op. Nadat hij in de eerste ronde soeverein afrekende met de Indiër Nitin Kumar (3-0), stond hem met Cross een opponent van een ander kaliber te wachten.

De Zuid-Hollander, bijgenaamd 'The Black Cobra', begon voortvarend aan het duel met de regerend wereldkampioen. Hij zette de Engelsman vanaf de eerste pijl onder druk en pakte ook meteen de leiding door de eerste set te winnen.

Cross, die vorig jaar bij zijn debuut direct de titel pakte, kwam daarna goed terug en sleepte de tweede set binnen, waarmee 'Voltage' de stand in evenwicht bracht. Cross nam het initiatief vervolgens over, wat resulteerde in winst van de derde set mede dankzij een knappe finish van 121.

De Zwaan moest vervolgens de vierde set, begonnen door Cross, winnen om in de partij te blijven. De Zuid-Hollander brak zijn opponent direct, maar kon die voorsprong ondanks een hoog gemiddelde niet vasthouden.

Cross brak terug en sloeg bij een 2-1-voorsprong in de vierde set direct toe. Met een finish van 52 voorkwam hij een stunt van de jonge De Zwaan. Cross hoeft pas over ruim een week weer in actie te komen. De derde ronde begint pas op 22 december.

Dekker na moeizaam begin verder

De 28-jarige Dekker startte met de nodige zenuwen aan zijn partij in de eerste ronde tegen een van de twee vrouwen die op het toernooi uitkomen. Hij wist slechts zelden zijn triples te raken.

Ashton, viervoudig wereldkampioen bij de vrouwen, begon juist onbevangen aan de partij. De 48-jarige Engelse leverde direct een score van 140 af en dat bleek de opmaat voor een vlekkeloze set. Ze won die door Dekker begonnen set met liefst 3-0.

Dekker herstelde zich in set twee en brak direct de beurt van Ashton, die zich gesteund voelde door een volgepakt 'Ally Pally'. De darter uit Emmen sleepte de set vervolgens ook binnen.

In de derde set was de partij meer in evenwicht. Dekker nam een 2-0-voorsprong, maar zag 'The Lancashire Rose' langszij komen. In de beslissende vijfde leg sprong de Nederlander beter met zijn kansen om, waarmee hij op voorsprong kwam.

Hoewel Ashton de eerste leg van de vierde set pakte, was het woord daarna aan Dekker. Hij pakte de volgende twee legs en maakte de partij daarna op zijn derde matchdart af: 3-1. Hij treft nu de Engelsman Mervyn King.

Er komen in totaal dertien Nederlanders in actie op het WK. Topfavoriet Michael van Gerwen komt pas zaterdag in actie, terwijl Raymond van Barneveld twee dagen later aan de oche verschijnt.