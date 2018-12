Het is nog altijd onzeker of Nycke Groot vrijdag mee kan spelen in de halve finale van het EK handbal tegen Frankrijk.

De sterspeelster van Oranje viel zondag in de groepswedstrijd tegen Roemenië uit nadat ze een knie tegen haar hoofd kreeg. Ze kreeg daardoor een acute migraineaanval en speelde in de laatste wedstrijd tegen Duitsland niet mee.

Bondscoach Helle Thomsen neemt vrijdag in Parijs pas op het laatste moment een beslissing over Groot. "We moeten voorzichtig met haar zijn en weten pas in de warming-up of ze fit genoeg is. Dat zal ze zelf aangeven", zei de Deense donderdag tijdens een persmoment.

Groot kwam in de kansloos verloren wedstrijd tegen Noorwegen nog wel kort in actie, waarna Thomsen het zich kon veroorloven haar sterspeelster tegen Duitsland te sparen. "We hebben gezien dat de rest van de groep het prima heeft opgevangen. Iedereen in het team is belangrijk en we staan wel weer in de halve finales, dus het team heeft het gewoon goed gedaan."

Thomsen mist met de gestopte Yvette Broch en de geblesseerde Danick Snelder al twee belangrijke speelsters, waardoor ze de verwachtingen voor het begin van het toernooi flink temperde. Desondanks staat Oranje 'gewoon' in de halve finales, waardoor de ploeg al een ticket voor het WK van volgend jaar te pakken heeft.

'Frankrijk kan wel zestien goede speelsters opstellen'

Thomsen weet dat Oranje in principe de underdog is tegen gastland Frankrijk, dat bovendien de wereldkampioen is. Beide landen troffen elkaar de laatste jaren vaak, onder meer op de Olympische Spelen van 2016. Frankrijk won toen in de halve eindstrijd. "Op papier is Frankrijk de betere ploeg. Ze kunnen wel zestien goede speelsters opstellen, en natuurlijk is er het thuisvoordeel."

Thomsen beklaagde zich er opnieuw over dat haar ploeg minder rust heeft gehad dan de volgende opponent. "Zij hebben drie duels in de afgelopen zeven dagen gespeeld, terwijl wij in vier dagen drie zware wedstrijden hebben afgewerkt. Ik ben daar al heel boos over geworden en de Europese bond moet dit in het vervolg anders doen, want de speelsters gaan hier fysiek aan kapot."

De Franse coach Olivier Krumbholz weigerde zijn team in de favorietenrol te plaatsen. "Ik ben onder de indruk van Nederland. Ook zonder Groot hebben ze laten zien dat ze kunnen handballen. Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid. En Nederland speelt fair, nooit agressief."

De wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland begint vrijdag om 21.00 uur. Eerder wordt de andere wedstrijd in de halve finales tussen Rusland en Roemenië gespeeld. Op zondag worden de medailles verdeeld.