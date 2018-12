De Nederlandse hockeyers zijn trots dat ze zich in de kwartfinale van het WK niet van de wijs hebben laten brengen door het fanatieke thuispubliek. Oranje boekte donderdag een zwaarbevochten 2-1-zege op gastland India.

De meer dan vijftienduizend uitzinnige Indiase supporters op de tribune van het Kalinga-stadion in Bhubaneswar vielen op slag stil toen Mink van der Weerden in de vijftigste minuut uit een strafcorner de winnende treffer maakte.

"Er was een doodse stilte na afloop, terwijl het publiek juist de hele wedstrijd aan het schreeuwen en aan het joelen was", genoot Thierry Brinkman, in de eerste helft verantwoordelijk voor de eerste Nederlandse goal. Hij poetste daarmee een vroege achterstand weg, die was ontstaan door een benutte strafcorner van Akashdeep Singh.

"Dit gevoel is niet normaal", aldus de zoon van oud-international Jacques Brinkman tegen Hockey.nl. "Ik ben megatrots dat we dit over de streep hebben kunnen trekken."

'Communicatie in het veld was heel lastig'

Ook Van der Weerden moest even op adem komen na het enerverende duel. "Dit was echt genieten, wat een wedstrijd. Het Indiase publiek zweepte ons op. Het was heerlijk om op dit veld te staan", zei de matchwinner.

De hectiek in het stadion zorgde volgens de strafcornerspecialist voor een extra uitdaging. "De communicatie in het veld was heel lastig. We moesten echt schreeuwen om elkaar te kunnen verstaan, en anders oogcontact zoeken."

Oranje staat zaterdag in de halve finales tegenover wereldkampioen Australië. Het is een kopie van de WK-finale van vier jaar geleden. In Den Haag walsten de Australische hockeyers toen met 6-1 over Nederland heen.

"We hebben het wel over twee totaal verschillende teams", zegt Van der Weerden. "In vier jaar is veel veranderd. Het is een nieuwe wedstrijd en we zien wel wat er gaat gebeuren."