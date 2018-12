De Nederlandse hockeyers hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het WK. De ploeg van Max Caldas rekende in een hoogstaande kwartfinale tot verdriet van vijftienduizend fans in Bhubaneswar af met gastland India: 2-1.

India kwam in de eerste periode op voorsprong via Akashdeep Singh, maar vlak daarna maakte Thierry Brinkman gelijk. Tien minuten voor tijd maakte Mink van der Weerden uit een strafcorner de winnende treffer.

Nederland neemt het zaterdag vanaf 14.00 uur in de halve eindstrijd op tegen Australië. De titelverdediger, die vier jaar geleden bij het vorige WK in de finale in Den Haag met liefst 6-1 van Oranje won, rekende woensdag in de kwartfinales af met het verrassende Frankrijk (3-0).

Eerder op donderdag plaatste België zich ten koste van Duitsland (2-1) voor het eerst voor de halve finales van een WK. De Duitsers wonnen in de groepsfase nog ruim van Oranje (4-1). De Belgen spelen zaterdag vanaf 11.45 uur tegen Engeland in de eerste halve eindstrijd. De finale en de strijd om het brons zijn zondag.

Nederland werd in 1998 voor de derde en voorlopig laatste keer wereldkampioen.

Veel lawaai door vijftienduizend fans

Oranje liet zich niet afleiden door het lawaai van de ruim vijftienduizend Indiase fans in het uitverkochte Kalinga Stadium en kreeg de eerste kansen. In de derde minuut kon Mirco Pruyser net niet bij een voorzet van Brinkman en even later schoot Jeroen Hertzberger naast met een harde backhand.

Het was vervolgens India dat op voorsprong kwam. Pirmin Blaak redde in de dertiende minuut in eerste instantie nog prima bij de eerste strafcorner van het gastland, maar de Nederlandse keeper kreeg de bal niet goed weg. Akashdeep Singh profiteerde en schoot van dichtbij hard en hoog raak.

Nederland kwam nog voor het einde van de eerste periode op gelijke hoogte. Drie seconden voor de zoemer tipte Brinkman een harde bal van Pruyser op fraaie wijze in het Indiase doel: 1-1. Het was voor de 23-jarige aanvaller zijn 28e goal in 68 interlands.

Ook in het tweede kwart golfde het spel in een hoog tempo op en neer. India kreeg de beste mogelijkheid, maar Nilakanta Sharma miste van dichtbij uit een rebound en de thuisploeg profiteerde niet van een manmeersituatie na een groene kaart voor Bob de Voogd.

Van der Weerden krijgt vier kansen na rust

Nederland kreeg aan het begin van de tweede helft binnen vier minuten drie strafcorners. De pogingen van Van der Weerden werden er echter uitgelopen door de Indiase defensie.

India kwam er regelmatig gevaarlijk uit op de counter, maar Oranje was na rust iets sterker dan de ploeg van bondscoach Harendra Singh. Aan het begin van het laatste kwart leek dat even de 2-1 op te leveren, maar de treffer van Hertzberger werd terecht afgekeurd omdat de bal in aanloop naar de goal op de voet van De Voogd was gekomen.

Drie minuten later was het wel echt raak. Van der Weerden sleepte de bal uit de vierde Nederlandse strafcorner hard op de plank: 2-1.

Vijf minuten voor tijd kreeg India nog een strafcorner, maar Blaak redde knap. Oranje mag daardoor zaterdag proberen om zich voor de zevende keer voor de WK-finale te plaatsen.