Ranomi Kromowidjojo heeft donderdag bij de WK kortebaanzwemmen in het Chinese Hangzhou op overtuigende wijze goud veroverd op de 100 meter vrije slag. Femke Heemskerk pakte zilver op het koninginnennummer en op de 4x50 meter wisselslag eindigde de gemengde estafetteploeg als tweede.

Kromowidjojo tikte op de 100 vrij met een comfortabele voorsprong als eerste aan in 51,14. Heemskerk klokte dankzij een knappe inhaalrace de tweede tijd (51,60) en de Amerikaanse Mallory Comerford moest met brons genoegen nemen (51,63).

Voor Kromowidjojo is het haar tweede wereldtitel op de 100 vrij. De 28-jarige Groningse, die in 2010 in Dubai voor de eerste keer WK-goud won op het meest prestigieuze nummer, pakte twee jaar geleden bij de wereldkampioenschappen in het Canadese Windsor zilver.

De 31-jarige Heemskerk zwom in 2014 (Doha) naar WK-goud op de 100 vrij en benadrukte met haar zilveren plak in Hangzhou haar goede vorm. De Roelofarendsveense verbeterde in november bij de wereldbeker in Singapore nog haar persoonlijk record op de 100 vrij door in 51,29 aan te tikken.

De Nederlandse toptijd op deze afstand (kortebaan) is in handen van Kromowidjojo: 50,95. Het wereldrecord van de Australische Cate Campbell staat op 50,25.

Kromowidjojo en Heemskerk hadden in de finale van de 100 vrij geen concurrentie van Sarah Sjöström. De Zweedse besloot de WK in China net als een aantal andere topzwemsters over te slaan.

Zilver voor gemengde estafetteploeg

Twee uur na de finale van de 100 vrij zwommen Kromowidjojo en Heemskerk met de gemengde estafetteploeg naar een zilveren medaille op de 4x50 meter wisselslag.

Kromowidjojo, Heemskerk, Jesse Puts en Ties Elzerman klokten een tijd van 1.37,05 en hoefden alleen de Verenigde Staten voor zich te dulden. De Amerikaanse formatie noteerde met 1.36,40 een nieuw wereldrecord.

Het Nederlandse viertal was mede dankzij het goede werk van slotzwemsters Kromowidjojo en Heemskerk net iets sneller dan Rusland, dat met een tijd van 1.37,33 genoegen moest nemen met brons.

Twee jaar geleden bij de WK in Windsor ging het goud eveneens naar de Verenigde Staten. Het podium in Canada werd destijds gecompleteerd door Brazilië en Japan. De Japanse formatie werd dit keer vierde.

Kromowidjojo overtuigend naar finale op 50 vlinder

Amper drie kwartier na haar gouden plak op de 100 vrij - en ongeveer een uur vóór de 4x50 wissel - plaatste Kromowidjojo zich eenvoudig voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze was met een tijd van 24,84 de snelste van alle zestien zwemsters in de halve eindstrijd.

Ook Maaike de Waard komt vrijdag in actie in de finale van de 50 vlinder. De 22-jarige Nederlandse tikte aan in 25,17 en verbeterde zo haar persoonlijk record, dat sinds vorig jaar op 25,24 stond. Haar nieuwe toptijd was goed voor de vierde plek in de halve finales.

Bij de mannen slaagde Arno Kamminga er niet in voor een stunt te zorgen op de 200 meter schoolslag. De 23-jarige Nederlander tikte in de finale aan in 2.03,72, goed voor de zevende plek. Kamminga eindigde woensdag op de 100 school ook als zevende.

Het goud op de 200 school ging overtuigend naar de Rus Kirill Prigoda, die met 2.00,16 een nieuw wereldrecord neerzette. De Chinese Haiyang Qin pakte zilver en het brons ging naar de Duitser Marco Koch.

Puts wacht swim-off op 50 meter vrije slag

Puts weet nog niet of hij de finale van de 50 meter vrije slag heeft bereikt. De 24-jarige Utrechter klokte in de halve finales, net als de Pool Pawe Juraszek, de achtste tijd (21,12). Daardoor zijn de twee zwemmers veroordeeld tot een swim-off.

Twee jaar geleden veroverde Puts verrassend WK-goud op de 50 vrij door de Rus Vladimir Morozov en Simonas Bilis uit Litouwen af te troeven. De Nederlander noteerde in die finale in Canada een tijd van 21,10.

De wereldkampioenschappen in Hangzhou zijn dinsdag begonnen en duren nog tot en met zondag. Dankzij het eremetaal van Kromowidjojo en Heemskerk op de 100 vrij en de zilveren plak op de 4x50 wissel (gemengd) staat Nederland nu op zeven medailles.

Heemskerk pakte eerder al brons op de 200 meter vrij, de estafettezwemsters veroverden zilver op de 4x100 vrij en brons op de 4x50 wissel en de gemengde estafetteploeg pakte zilver op de 4x50 meter vrije slag. Heemskerk staat tot dusver op zes medailles, Kromowidjojo stond deze week al vijf keer op het podium.