Delaila Amega geniet met volle teugen van haar eerste eindtoernooi met Oranje. De 21-jarige handbalster is blij met de kansen die ze op het EK in Frankrijk van bondscoach Helle Thomsen krijgt en is onder de indruk van de andere speelsters bij Nederland.

"Het is een genot om in dit team te mogen spelen. De ervaren meiden vangen de jonkies goed op; voel je thuis en voel je vrij, is wat ze meegeven", zei Amega woensdag na de gewonnen wedstrijd tegen Duitsland (27-21).

De Noord-Hollandse, die vorige week tegen Kroatië (34-23) voor het eerst speeltijd kreeg en toen acht keer scoorde, deed tegen de Duitsers een groot deel van de tweede helft mee. Ze tekende voor drie treffers.

"Elke minuut die ik speel, is meegenomen", zegt Amega. "Je weet dat je als jonge speelster vaker op de bank zit dan op het veld staat en op je kans moet wachten. Maar krijg ik 'm, dan ga ik er vol voor."

'Bijzonder om tegen zulke handbalsterren te spelen'

Vorig jaar was Amega al dicht bij deelname aan het WK in Duitsland, maar ze viel op het laatste moment af. "Ik kon daar toen mee leven, want ik was er denk ik nog niet klaar voor. Nu wel, ook al voelde ik in het begin wel wat spanning. Maar inmiddels voel ik me steeds meer op mijn gemak."

Nederland had aan de ruime overwinning tegen Duitsland genoeg om de halve eindstrijd te bereiken en kan zich nu opmaken voor een duel met Frankrijk, dat in 2017 wereldkampioen werd. Amega is beducht voor de Franse formatie.

"Dat ik tegen zulke handbalsterren mag spelen is toch bijzonder. Frankrijk is in de breedte een goed team, dat op allerlei manieren doelpunten maakt. Dat maakt ze zo gevaarlijk."

Nederland-Frankrijk begint vrijdag om 21.00 uur in Parijs. De andere wedstrijd in de halve finales van het EK gaat vrijdag tussen Rusland en Roemenië. Zondag staan de strijd om de derde plek en de finale op het programma.