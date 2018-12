Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard hebben donderdag bij de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou zonder moeite de halve finales van de 50 meter vlinderslag bereikt.

De 28-jarige Kromowidjojo overtuigde door in de series de snelste tijd neer te zetten: 25,32. Haar zes jaar jongere landgenoot De Waard plaatste zich met de zevende tijd voor de halve eindstrijd (25,83).

Kromowidjojo kan in China voor het eerst in haar loopbaan een WK-medaille (kortebaan) veroveren op de 50 vlinder. In november bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Tokio brak ze nog het Nederlands record op dat nummer (24,51).

In Hangzhou hoeft ze in ieder geval geen rekening te houden met Sarah Sjöström. De Zweedse besloot de WK kortebaan over te slaan. Ook de Deense Jeanette Ottesen, die vorig jaar het goud pakte, is niet van de partij.

De halve finales staan later op donderdag op het programma, terwijl de eindstrijd vrijdag wordt afgewerkt. Kromowidjojo komt donderdag wel uit in de finale van de 100 meter vrij, net als Femke Heemskerk.

Titelverdediger Puts naar halve finales 50 vrij

Bij de mannen bereikte Jesse Puts de halve finales van de 50 meter vrije slag. De regerend wereldkampioen op die afstand tikte aan in 21,19 en zat daarmee net boven het Nederlands record dat op zijn naam staat (21,05). Voor Stan Pijnenburg waren de series het eindstation. Zijn tijd van 21,78 was goed voor de 29e positie.

Op de 200 meter schoolslag bereikte Arno Kamminga zonder veel moeite de eindstrijd. De 23-jarige Nederlander, die woensdag in de finale van de 100 meter schoolslag als zevende aantikte, klokte de achtste tijd: 2.03,88.

De gemengde estafetteploeg plaatste zich op de 4x50 meter wisselslag ternauwernood voor de finale. De Waard, Puts, Kim Busch en Ties Elzerman klokten de gedeeld zevende tijd. Ook Finland tikte aan in 1.39,02.

De wereldkampioenschappen kortebaan zijn dinsdag begonnen in Hangzhou en Nederland staat al op vier medailles. Femke Heemskerk pakte brons op de 200 meter vrij, de estafettezwemsters veroverden zilver op de 4x100 vrij en brons op de 4x50 wissel en de gemengde estafetteploeg pakte zilver op de 4x50 meter vrije slag.