De Nederlandse handbalsters hebben zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het EK in Frankrijk. Dankzij een 27-21-zege op Duitsland is Oranje bovendien groepswinnaar.

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen treft op vrijdag in de halve finales Frankrijk, dat als tweede eindigde in de andere groep. De andere wedstrijd in de halve finales gaat tussen Rusland en Roemenië. Zondag worden de medailles verdeeld.

Door de zege pakt de ploeg bovendien een rechtstreeks ticket voor het WK van 2019 in Japan. Frankrijk was als regerend kampioen al zeker. Ook Rusland en Roemenië mogen als halvefinalisten naar het toernooi.

Oranje mocht in het Palais des Sports Jeanne Weille in Nancy niet verliezen van Duitsland om de halve finales te bereiken. De Duitse vrouwen worden tegenwoordig gecoacht door voormalig Oranje-bondscoach Henk Groener.

Zijn collega Thomsen beklaagde zich er vooraf over dat haar ploeg veel minder rust had gehad dan Duitsland, aangezien Oranje dinsdag nog van Noorwegen verloor (16-29). De Duitse vrouwen hadden daarentegen drie dagen rust.

Oranje pakt snel voorsprong

Op een matig begin na - Oranje kwam snel met 0-2 achter - was van die vermoeidheid weinig te zien. Oranje, dat zonder Nycke Groot begon, boog die achterstand aan de hand van Estavana Polman razendsnel om en kwam op een 7-5-voorsprong.

Die marge wisten de Nederlandse vrouwen tot het eind van de eerste helft vast te houden, ondanks een tijdstraf voor Kelly Dulfer. Beide teams zochten bij een 13-11-stand de kleedkamers op.

Ook na rust hield Oranje het initiatief, al scheelde het dat de Duitse aanvalsters slordig met de kansen omsprongen. Keepster Tess Wester zag veel ballen over en naast gaan. Omdat ook Oranje onzuiver was in de afwerking bleef het lang spannend.

Mede dankzij twee treffers van Charris Rozemalen mocht Oranje het slotkwartier in met een voorsprong van vijf punten (21-16). Die geruststellende voorsprong gaf Oranje niet meer uit handen.