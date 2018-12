Voor Femke Heemskerk verliep de tweede dag van de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou woensdag opnieuw succesvol. Ze eindigde op twee estafettenummers op het podium en pakte de vijftigste medaille uit haar loopbaan.

De estafettezwemsters pakten in China knap het brons op de 4x50 meter wisselslag en later op de dag was er zilver voor de gemengde estafetteploeg op de 4x50 meter vrije slag.

"Ik ben trots op de twee medailles van vandaag, vooral nummer vijftig is speciaal", zei Heemskerk, die dinsdag al brons pakte op de 200 vrij en ook een aandeel had in het zilver van de Nederlandse vrouwen op de 4x100 vrij.

Met onder meer twee estafettenummers op woensdag kende Heemskerk een drukke dag, waarvoor ze een strak schema had opgesteld. "Het was een uitdagende tweede dag en ik ben blij hoe het gegaan is. Ik heb vooral een droge huid van het water in en uit gaan", zei ze.

'Sprinten gaat me steeds beter af'

De gemengde estafetteploeg had de zilveren plak vooral te danken aan het goede werk van slotzwemmers Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo. Heemskerk beaamt dat ze op de korte afstand steeds beter wordt.

"Mijn tijden laten zien dat het sprinten me steeds beter af gaat", aldus de Roelofarendsveense. "Ik was niet echt een '50 vrij-meisje', maar dat gaat steeds beter. Echt heel tof."

De 31-jarige Heemskerk, die dus bij alle vier Nederlandse medailles op de WK betrokken was, verkeert in bloedvorm. Ze maakte op 1 oktober na lang wikken en wegen bekend door te gaan met zwemmen tot en met de Spelen van Tokio in 2020 en boekt uitstekende resultaten.

Kromowidjojo: 'Dit hebben we maar mooi geflikt'

Kromowidjojo was eveneens trots op de zilveren medaille met de gemengde estafetteploeg en wilde er niets van weten dat de prestatie vooral dankzij Heemskerk en haar was neergezet.

"De jongens hebben het supergoed gedaan", doelde ze op Jesse Puts en Stan Pijnenburg. "De vrouwen zijn relatief gezien misschien iets sterker, maar ik ben trots op Jesse en Stan. Amerika (dat goud pakte, red.) was echt snel, maar we hebben dit maar even mooi geflikt."

Heemskerk en Kromowidjojo plaatsten zich woensdag ook voor de finale van de 100 meter vrije slag, die donderdag op het programma staat. De wereldkampioenschappen kortebaan in Hangzhou duren nog tot en met zondag.