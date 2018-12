De gemengde Nederlandse estafetteploeg heeft woensdag bij de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou zilver veroverd op de 4x50 meter vrije slag. De estafettezwemsters pakten bovendien op knappe wijze het brons op de 4x50 meter wisselslag.

Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Stan Pijnenburg en Jesse Puts klokten in de finale van de 4x50 vrij een tijd van 1.28,51 en hoefden alleen de Verenigde Staten voor zich te dulden.

De Amerikaanse ploeg imponeerde door een nieuw wereldrecord neer te zetten: 1.27,89. De voormalige mondiale toptijd was sinds de EK kortebaan van vorig jaar in handen van Nederland, dat destijds in het Deense Kopenhagen naar een tijd van 1.28,39 zwom.

Nederland had de zilveren plak in Hangzhou mede te danken aan het goede werk van slotzwemsters Kromowidjojo en Heemskerk. Rusland verloor de voorsprong en moest met klein verschil genoegen nemen met brons (1.28,73).

Twee jaar geleden bij de WK kortebaan in het Canadese Windsor veroverde de Russische formatie nog goud, voor nummer twee Nederland. Het brons ging toen naar Canada.

Nederland op vier medailles na twee dagen

Eerder op woensdag hadden Kromowidjojo en Heemskerk met Kim Busch en Maaike de Waard al brons veroverd op de 4x50 wissel. Het viertal klokte een tijd van 1.44,57 en bleef daarmee Japan nipt voor (1.44,90).

De zwemsters van de Verenigde Staten waren ongenaakbaar en veroverden het goud in een nieuw wereldrecord (1.42,38). Het zilver ging naar China, dat een kleine twee seconden later aantikte: 1.44,31.

Door het eremetaal op de estafettenummers staat Nederland nu op vier medailles bij de WK kortebaan. Dinsdag pakte Heemskerk al brons op de 200 meter vrije slag en veroverden de estafettevrouwen, in dezelfde formatie als op de 4x50 wissel, zilver op de 4x100 meter vrij.

Heemskerk en Kromowidjojo naar finale 100 vrij

Kromowidjojo en Heemskerk hadden een druk programma op de tweede dag van de WK kortebaan, want de twee topzwemsters kwamen ook individueel in actie. Ze plaatsten zich ruim een uur na hun bronzen race op de 4x50 wissel - en nog vóór de 4x50 vrij - overtuigend voor de finale op de 100 meter vrij.

Heemskerk noteerde van de zestien halvefinalisten de snelste tijd (51,84), gevolgd door Kromowidjojo (51,95). De andere veertien zwemsters slaagden er niet in onder de 52 seconden te duiken.

De 31-jarige Heemskerk verbeterde in november bij de wereldbeker in Singapore nog haar persoonlijk record op de 100 vrij door in 51,29 aan te tikken. De Nederlandse toptijd op deze afstand (kortebaan) is nog wel in handen van Kromowidjojo: 50,95. Het wereldrecord van de Australische Cate Campbell staat op 50,25.

De finale van de 100 vrij staat donderdag op het programma in Hangzhou. Heemskerk en Kromowidjojo maken mede door de afwezigheid van de Zweedse Sarah Sjöström een grote kans op het goud.

Bijrol Kamminga in finale 100 schoolslag

Arno Kamminga speelde in de finale van de 100 meter schoolslag geen rol van betekenis. De 23-jarige Nederlander, die zich met de achtste tijd voor de eindstrijd had geplaatst, tikte als zevende aan in 57,10. Alleen de Amerikaan Andrew Wilson eindigde achter Kamminga.

Het goud ging naar de Zuid-Afrikaan Cameron van den Burgh, die in 2010 voor de laatste keer wereldkampioen werd op de 100 school. Hij tikte aan in 56,01 en liet de Bulgaar Ilya Shymanovich (zilver) en de Japanner Yasuhiro Koseki (brons) achter zich.

De wereldkampioenschappen kortebaan zijn dinsdag begonnen in China en duren nog tot en met zondag.