Bondscoach Max Caldas kan bij het WK hockey in India geen beroep meer doen op de geblesseerde Sander de Wijn. Als vervanger is woensdag Joep de Mol opgeroepen.

De Mol speelde 44 interlands en komt uit voor Oranje-Rood. Hij kan donderdag meteen meespelen in de kwartfinale tegen het gastland.

Verdediger De Wijn van Kampong liep in het duel van dinsdag met Canada (5-0-zege) een hamstringblessure op. Die blijkt dermate ernstig dat De Wijn dit toernooi niet meer in actie zal komen.

128-voudig international De Wijn verstapte zich aan het begin van de tweede helft en verliet huilend het veld. "We gaan onderzoeken hoe ernstig zijn blessure is, maar het is volstrekt duidelijk dat het voor Sander helaas niet meer mogelijk is tijdens dit toernooi nog in actie te komen'', laat teamarts Conny van Bentum weten.

De Mol was eerder in de week al in Bhubaneswar aangekomen omdat het tijdens het toernooi mogelijk is geblesseerde spelers te vervangen.

De Wijn blijft in India om 'bijdrage te leveren'

"Verschrikkelijk voor Sander dat dit hem nu tijdens het WK overkomt", reageert Caldas. "Hij is een fantastische speler. Sander blijft, ook nu hij niet meer kan spelen, aanwezig bij het team en zal op die manier zijn bijdrage leveren."

"Met Joep hebben we gelukkig een goede vervanger. Hij speelde afgelopen zomer in Breda nog een heel goede Champions Trophy en maakte de afgelopen periode volledig deel uit van onze groep." Op de Champions Trophy eindigde Nederland als derde achter Australië en India.

De kwartfinale tussen India en Oranje begint donderdag om 14.30 uur Nederlandse tijd. De winnaar speelt zaterdag in de halve finales tegen Australië of Frankrijk.