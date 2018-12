De handbalsters hadden zich dinsdag meer voorgesteld van de kraker tegen Noorwegen op het EK handbal in Frankrijk. Al tijdens het teleurstellende duel (16-29-nederlaag) ging de blik op de beslissende groepswedstrijd van woensdag tegen Duitsland.

"Het was vandaag niet onze dag", aldus routinier Maura Visser. "Onze aanval liep totaal niet en de Noren waren heel goed in de snelle tegenaanval. We gaven de doelpunten wel heel makkelijk weg."

Ook Lois Abbingh erkende dat Nederland kansloos was tegen angstgegner Noorwegen, dat Oranje voor de vijfde keer op rij klopte op een groot toernooi.

"Ik had het gevoel dat de verhoudingen dit keer toch wel anders zou liggen'', zei Abbingh na afloop tegen Ziggo Sport. "Maar Noorwegen was vanaf het begin superscherp. Ieder foutje van ons werd afgestraft."

Bondscoach Helle Thomsen zag in de rust bij een achterstand van 7-15 al dat een nieuwe nederlaag tegen Noorwegen onafwendbaar was en spaarde veel van haar speelsters in de tweede helft. Ook aanvoerder Nycke Groot, van wie lang onduidelijk was of ze kon spelen na de zware klap op haar achterhoofd in de vorige wedstrijd tegen Roemenië.

"Ze was fit, maar ik wisselde veel spelers met het oog op de wedstrijd tegen Duitsland", aldus Thomsen. "Die is al over minder dan 22 uur, dat is echt gekkenwerk. Dus alle speelsters hebben hun rust hard nodig."

'Duel met Duitsland wordt vast mooi potje'

Visser beaamde dat Oranje zich in de tweede helft al richtte op het volgende duel. "We kwam zo dik achter te staan, dat al snel het besef kwam dat we ons maar beter konden richten op de volgende wedstrijd, woensdag tegen Duitsland", stelde Visser. "Daar gaat het om. Dat wordt vast een mooi potje. Dit was niet goed, maar we moeten niet doen alsof alles slecht is."

Nederland, dat zijn eerste vier duels bij het EK in Frankrijk won, heeft nog alle kans om zich te plaatsen voor de halve finales. Een punt tegen Duitsland volstaat.

Abbingh: "Dit doet natuurlijk wel even pijn, maar de knop moet nu om en woensdag moeten we er weer staan. Dan is alles weer mogelijk."

Nederland tegen Duitsland begint om 21.00 uur.