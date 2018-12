De Nederlandse handbalsters hebben dinsdagavond na vier zeges op rij hun eerste nederlaag geleden bij het EK in Frankrijk. Oranje verloor met 16-29 van angstgegner Noorwegen en is nog niet zeker van een plek in de halve finales.

Nederland had aan een gelijkspel tegen regerend Europees kampioen Noorwegen genoeg gehad voor een plek bij de laatste vier. De ploeg krijgt woensdag in het laatste groepsduel met Duitsland (start: 21.00 uur) een herkansing. Ook in die wedstrijd is een punt voldoende voor plaatsing voor de halve finales.

Nederland is de koppositie in groep II kwijt aan Roemenië. Beide ploegen hebben zes punten uit vier duels, maar de Roemeense vrouwen hebben een beter doelsaldo. Noorwegen, Duitsland en Hongarije hebben allemaal vier punten.

Noorwegen mist dit EK sterspeelster Nora Mörk en won in Frankrijk voor het duel met Nederland slechts twee van zijn vier wedstrijden, maar de Scandinavische ploeg is zonder twijfel de meest gevreesde tegenstander van Oranje.

De Noorse vrouwen wonnen de laatste jaren steevast van Nederland: 31-23 in de WK-finale van 2015, 36-26 in de strijd om het brons bij de Spelen van 2016, 30-29 in de EK-finale van 2016 en 32-23 in de halve finale van het WK van 2017.

Aanvoerder Nycke Groot keerde dinsdag terug bij Oranje, al speelde ze maar negen minuten mee. De sterspeelster was een groot twijfelgeval voor het duel met Noorwegen, omdat ze zondag in de wedstrijd tegen Roemenië (29-24-zege) al snel uitviel na een harde botsing met ploeggenote Debbie Bont.

Oranje scoort pas na ruim zeven minuten

Bondscoach Helle Thomsen liet Noorwegen zo lang mogelijk in het ongewisse over het meespelen van Groot, maar de opbouwspeelster stond in het veld bij de eerste aanval van Nederland.

De terugkeer van de aanvoerder had niet direct een positief effect op Oranje, want pas na ruim zeven minuten viel de eerste Nederlandse treffer van de wedstrijd in het Palais des Sports Jean Weille in Nancy. De goal van Estavana Polman verkleinde de achterstand naar 1-4.

De matige start zette de toon voor de rest van het duel, want Nederland had grote moeite om het doel te vinden, ook doordat de Noorse keeper Katrine Lunde bijna de helft van de Nederlandse schoten stopte. In de laatste acht minuten voor rust maakte Oranje geen goal meer, waardoor de achterstand na dertig minuten was opgelopen naar 7-15.

Nederland was het geloof in een goed resultaat wel kwijt en Thomsen gaf de dragende speelsters als Groot, Lois Abbingh en Polman veel rust in de tweede helft. Noorwegen bleef profiteren van het vaak slordige spel van Oranje en hield simpel stand.

Polman was met vier treffers topscorer aan Nederlandse kant. Ook Amega, Merel Freriks, Martine Smeets, Angela Malestein (allen twee goals), Abbingh, Lynn Knippenborg, Kelly Dulfer en Charris Rozemalen (allen één goal) vonden het net. De Noorse keeper Lunde (dertien reddingen op 27 schoten) werd verkozen tot speelster van de wedstrijd.