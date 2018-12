De Nederlandse waterpoloërs hebben dinsdag hun derde wedstrijd in de groepsfase van de World League verloren. Spanje was in Alphen aan den Rijn met 7-13 te sterk,

De standen in de vier kwarten waren 1-2, 2-2, 2-5 en 2-4 tegen de winnaar van het zilver bij het EK eerder dit jaar. De ploeg van bondscoach Robin van Galen bleef mede dankzij de sterk keepende Eelco Wagenaar in de eerste twee periodes goed bij.

In de derde periode nam Spanje echter afstand. In de laatste periode probeerde Oranje nog wel terug te komen, maar dat lukte niet. De Spanjaarden bleven scoren en gaven Nederland geen kans.

Kjeld Veenhuis was met twee treffers topscorer bij Oranje. Ook Jorn Winkelhorst, Jorn Muller, Jesse Nispeling, Milos Filipovic en Sam van den Burg waren trefzeker.

Stand groep B World League 1. Griekenland 3-9 (46-16)

2. Spanje 3-6 (29-17)

3. Nederland 3-3 (31-32)

4. Oekraïne 3-0 (10-51)

'Moeten nog een paar stappen zetten'

Nederland verloor eerder van Griekenland en won het duel met Oekraïne. De nummers één en twee van de poule gaan door naar de volgende ronde. Op 29 januari is Oekraïne de eerstvolgende opponent.

"De winst is dat we twee periodes goed partij geven. Daar moeten we op voortbouwen. Maar we willen meer", zei bondscoach Van Galen na de nederlaag tegen Spanje.

"Om tegen de top acht van de wereld vier periodes mee te komen, moeten we nog wel een paar stappen zetten. Na de 4-4 scoorde Spanje twee keer door individuele fouten van ons. Toen zag je bij ons iets knakken. Dat moet eruit."