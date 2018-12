De Nederlandse hockeyers kijken na de simpele WK-zege op Canada (5-0) uit naar de kwartfinale van donderdag tegen India, want het duel met het gastland belooft een kraker te worden.

"Ik denk dat het een droom is om hier in India voor vijftienduizend man een kwartfinale te mogen spelen, dus ik kan niet wachten", aldus verdediger Lars Balk tegen Hockey.nl.

Oranje kende dinsdag in de tussenronde van het WK zoals verwacht geen problemen met de op papier veel zwakkere Canadezen. De ploeg van Max Caldas schaarde zich door goals van Balk, Robbert Kemperman, Thijs van Dam (twee) en Thierry Brinkman simpel onder de laatste acht.

De kwartfinale tegen India wordt een veel zwaardere klus. De Aziatische ploeg, kanshebber voor de wereldtitel, eindigde met zeven punten uit drie duels als eerste in groep C en plaatste zich daardoor in tegenstelling tot Nederland wel rechtstreeks voor de kwartfinales.

Het Kalinga Stadium van Bhubaneswar zal donderdag naar verwachting volledig vol zitten met fans van het gastland, maar dat hoeft volgens Caldas geen nadeel te zijn voor zijn ploeg.

"We hebben al eerder in India tegen India gespeeld, ook voor een vol stadion, dus de jongens hebben er genoeg ervaring mee", zei de bondscoach. "En je moet niet vergeten dat het soms lekkerder is als iedereen tegen je is dan als iedereen voor je is. Het is een prachtig affiche met geweldig publiek, dus we gaan ervan genieten."

Caldas hoopt dat De Wijn kan spelen

Caldas was tevreden over het spel van Nederland in het duel met Canada, dat zeven plekken lager staat op de wereldranglijst (vierde om elfde) en in de groepsfase maar één punt pakte.

"Wij benaderen een ploeg nooit als minder of meer, het is wat het is", aldus Caldas. "Canada heeft ook zijn kwaliteiten. Maar het was vandaag aan ons om de wedstrijd bij zijn strot te grijpen en niet los te laten, en dat hebben we gedaan. Dat is leuk om te zien."

De geboren Argentijn moest wel een teleurstelling slikken, want Sander de Wijn moest in het derde kwart geblesseerd van het veld. De belangrijke verdediger zocht in tranen de kant op.

"Hij voelde wat in zijn hamstring", stelde Caldas. "Laten we niet op de zaken vooruitlopen, eerst zal de medische staf hem onderzoeken. 'Vino' is een belangrijke speler voor ons, we hopen dat hij tegen India kan spelen."

De kwartfinale tussen India en Nederland begint donderdag om 14.30 uur Nederlandse tijd.