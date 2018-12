De Nederlandse hockeyers hebben dinsdag met speels gemak de kwartfinales van het WK hockey in Bhubaneswar bereikt. De ploeg van bondscoach Max Caldas was in de tweede ronde met 5-0 te sterk voor Canada.

Lars Balk, Robbert Kemperman, Thijs van Dam (twee keer) en Thierry Brinkman scoorden voor Nederland. Tegenvaller voor Caldas was dat Sander de Wijn met een enkelblessure uitviel.

In de kwartfinale staat Oranje donderdag tegenover gastland India, dat als eerste eindigde in groep C en zich daardoor rechtstreeks kwalificeerde voor de laatste acht. Nederland was als nummer tweede van groep D veroordeeld tot het spelen van de tussenronde tegen Canada.

De andere kwartfinales zijn Argentinië-Engeland, Australië-Frankrijk en Duitsland-België. Als Oranje India verslaat, dan stuit het in de halve finale op Engeland of Argentinië. Vier jaar geleden in eigen land verloor Nederland in de WK-finale van Australië en de laatste Nederlandse wereldtitel was in 1998.

Strafbal Hertzberger gekeerd door Canadese goalie

Voorafgaand aan het duel met Canada was de verwachting al dat Nederland met grote cijfers zou winnen en de ploeg van Caldas kwam inderdaag geen moment in de problemen.

Het duurde nog wel tot het tweede kwart alvorens Oranje de eerste goal maakte via Balk, die een pass vanaf rechts binnentipte. Kort daarop verlengde Kemperman een schot van Van Dam: 2-0.

Oranje kreeg nog enkele goede kansen die het niet wist te benutten. Bovendien stopte de Canadese goalie David Carter een strafbal van Jeroen Hertzberger.

In het derde kwart zorgde Van Dam van dichtbij voor het derde doelpunt. Brinkman maakte met een intikker de 4-0 na een solo van Kemperman, die twee Canadese verdedigers voorbij slalomde.

Een goal van Valentin Verga in het laatste kwart werd na beoordeling van de videoscheidsrechter afgekeurd. Van Dam zorgde met een hard schot alsnog voor de 5-0-eindstand, die Oranje vertrouwen zal geven richting de kwartfinale tegen India.