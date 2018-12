De Nederlandse estafettevrouwen hebben dinsdag bij de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou zilver veroverd op de 4x100 meter vrij. Op de 200 meter vrij pakte Femke Heemskerk brons.

De Nederlandse estafetteploeg, bestaande uit Ranomi Kromowidjojo, Heemskerk, Kim Busch en Maaike de Waard, tikte als tweede aan achter de Verenigde Staten (3.28,02 om 3.27,78). Het brons ging naar de Chinese zwemsters met een tijd van 3.30,92.

Nederland kwam in de finale dankzij goed werk van Heemskerk aan de leiding, maar zakte daarna terug naar de tweede plek. Slotzwemster Kromowidjojo slaagde er niet meer in het gat met de Amerikaanse Kelsi Dahlia te dichten.

De estafettezwemsters hadden in China hun vijfde wereldtitel kunnen veroveren op de 4x100 meter vrij kortebaan, na het succes in 2006, 2008, 2010 en 2014.

Twee jaar geleden bij de WK kortebaan in het Canadese Windsor moest wereldrecordhouder Nederland genoegen nemen met brons op dit estafettenummer, al deed Heemskerk toen niet mee.

Brons voor Heemskerk op 200 meter vrij

Eerder op dinsdag pakte Heemskerk de eerste Nederlandse WK-medaille door brons te veroveren op de 200 vrij. De 31-jarige Roelofarendsveense lag een groot deel van de race aan de leiding, maar tikte uiteindelijk bijna een seconde later aan dan de verrassende winnares Ariarne Titmus.

De pas achttienjarige Australische veroverde het goud in 1.51,38, Heemskerk kwam tot een tijd van 1.52,36. Het zilver ging naar de Amerikaanse Mallory Comerford (1.51,81). De Italiaanse titelverdediger Federica Pellegrini greep verrassend naast het eremetaal en eindigde als vierde.

Voor Heemskerk, die dit najaar bij de wereldbekerwedstrijden meerdere persoonlijke records aanscherpte, is het haar derde medaille op de 200 vrij bij een WK kortebaan. In 2008 veroverde ze zilver op haar favoriete afstand en in 2014 moest ze met brons genoegen nemen.

Grote afwezige op de 200 vrij in China was Sarah Sjöström. De Zweedse wereldrecordhouder op deze afstand en de nummer twee van de Olympische Spelen in 2016 besloot de WK over te slaan. Ook andere wereldtoppers als de Amerikaanse Katie Ledecky en de Hongaarse Katinka Hosszú deden niet mee.

Kamminga naar finale 100 meter schoolslag

Op de 100 meter schoolslag plaatste Arno Kamminga zich ternauwernood voor de finale. De 23-jarige Nederlander tikte aan in 57,09, goed voor de achtste tijd. De acht snelste zwemmers pakten een ticket voor de finale.

Kamminga deed het wel een stuk beter dan in de series, toen hij aantikte in 57,41. De finale van de 100 meter schoolslag staat woensdag op het programma.

Busch slaagde er niet in de finale van de 50 meter schoolslag te bereiken. De twintigjarige zwemster uit Dordrecht tikte in haar halve eindstrijd als laatste aan in 30,79.

In het ochtendprogrogramma had Busch zich als vijftiende voor de halve finales geplaatst. Ze was in die series een stukje sneller dan in de halve finale (30,58).

Op de eerste dag van de WK in Hangzhou, die tot zondag duurt, werd direct een wereldrecord gebroken. De Japanse Daiya Seto verbeterde de mondiale toptijd op de 200 meter vlinderslag: 1.48,24.