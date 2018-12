Lois Abbingh heeft met de handbalsters nog een gelijkspel in twee wedstrijden nodig om de halve finale van het EK in Frankrijk te bereiken, maar de opbouwspeelster benadrukt dat Oranje zich nog niet rijk rekent.

"We zijn nog niet met ons hoofd bij de halve finale", aldus Abbingh, die dinsdagavond in Nancy met Oranje tegenover Noorwegen staat. Woensdagavond is Duitsland de laatste tegenstander in de tweede groepsfase.

"Het worden twee zware wedstrijden", vervolgt Abbingh. "Al denk ik dat we op papier wel de favoriet zijn tegen de Duitsers. Tegen Noorwegen ligt dat anders."

Noorwegen behoort tot de absolute wereldtop en was de afgelopen jaren steevast te sterk voor Oranje op belangrijke momenten. De WK-finale (2015), de olympische troostfinale (2016), de EK-finale (2016) én de halve finale van het WK (2017) werden allemaal verloren door Nederland.

'Misschien is dit wel het moment om Noorwegen te verslaan'

De groepswedstijd van dinsdag lijkt een mooie gelegenheid voor Oranje om eindelijk eens af te rekenen met Noorwegen, dat dit EK al twee keer verloren heeft en sterspeelster Nora Mörk mist door een knieblessure.

"Ja, misschien is dit wel het moment om Noorwegen te verslaan", erkent de 26-jarige Abbingh. "De Noren steken niet in hun beste vorm en spelen iets anders. Normaal is hun spelletje om Mörk heen gebouwd. Nu niet."

"Aan de andere kant zijn de Noren zo krachtig en ervaren dat ze zomaar weer een heel hoog niveau kunnen halen. Dat moeten ze ook. Zij moeten twee keer winnen voor een halvefinaleplaats, terwijl wij één puntje nodig hebben. Het wordt dus sowieso heel spannend."

Oranje waarschijnlijk zonder captain Groot

Tegenover de afwezigheid van Mörk staat dat Oranje waarschijnlijk niet over Nycke Groot kan beschikken. De aanvoerder viel in de met 29-24 gewonnen wedstrijd tegen Roemenië al vroeg uit vanwege acute migraine.

"Het zou heel vervelend zijn als Nycke niet mee kan doen", zegt Abbingh, die tegen Roemenië met zes goals topscorer was van Oranje. "Maar we hebben tegen Roemenië laten zien dat we haar gemis op kunnen vangen. Tegen Noorwegen kan dat ook."

Nederland tegen Noorwegen begint dinsdag om 21.00 uur in het Palais des Sports Jean Weille in Nancy. Ook de wedstrijd tegen Duitsland van woensdag wordt om 21.00 uur in Nancy gespeeld. De halve finales van vrijdag en de finale van zondag zijn in Parijs.