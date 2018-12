De toestand van honkballer Loek van Mil, die zaterdag met ernstig hoofdletsel werd opgenomen in een ziekenhuis in de Australische hoofdstad Canberra, is stabiel. Zijn artsen melden dat de interne bloedingen zijn gestopt en dat Van Mil niet geopereerd hoeft te worden.

De pitcher van Oranje en de Australische ploeg Brisbane Bandits kan bovendien weer rechtop zitten en praten. Als de ontwikkeling van Van Mil zo doorgaat, dan mag hij binnenkort het ziekenhuis verlaten.

De 34-jarige Van Mil was zaterdag in Canberra voor de wedstrijd van de Brisbane Bandits tegen Canberra Cavalry. Zijn club meldde maandag al dat hij ernstig hoofdletsel had opgelopen bij een incident dat niks met honkbal te maken heeft.

Eigenaar Mark Ready van de Bandits zegt dinsdag in de Courier-Mail dat Van Mil zaterdag bewusteloos in de natuur werd gevonden door een hiker. "Hij heeft daar ongeveer 24 uur gelegen", aldus Ready. "Zijn toestand is van kritiek naar stabiel gegaan en hij maakt ondertussen weer een aantal grappen."

Van Mil staat onder contract bij de Nederlandse topclub Neptunus, maar hij speelt sinds 2016 in de wintermaanden ook in Australië. De Brabander, die twee jaar geleden met Oranje de Europese titel veroverde, was eerder actief in de Verenigde Staten en Japan.