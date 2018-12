Femke Heemskerk heeft zich dinsdag bij de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou voor de finale van de 200 meter vrije slag geplaatst. Ook de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrije slag gaan strijden om de medailles.

De 31-jarige Heemskerk klokte in de series van de 200 vrij de vierde tijd (1.54,16) en dat was genoeg om een plek in de finale veilig te stellen. De Amerikaanse Mallory Comerford was met 1.52,52 de snelste.

Heemskerk hoopt in China voor het eerst in haar carrière bij een WK kortebaan goud te pakken op de 200 vrij. In 2008 veroverde ze zilver op haar favoriete afstand en in 2014 moest ze met brons genoegen nemen.

In Hangzhou hoeft Heemskerk in ieder geval geen rekening te houden met Sarah Sjöström. De Zweedse wereldrecordhouder op de 200 vrij kortebaan besloot de WK over te slaan.

Kamminga naar halve eindstrijd 100 meter school

Heemskerk mag zich ook opmaken voor de finale op de 4x100 meter vrije slag. Kim Busch, Maaike de Waard, Valerie van Roon en Ranomi Kromowidjojo hoefden in de series alleen de Verenigde Staten voor zich te dulden (3.32,67 om 3.29,52). In de finale zal Heemskerk een plek van Busch, De Waard of Van Roon innemen.

In de series van de 100 meter schoolslag klokte Arno Kamminga de tiende tijd, waarmee hij zich voor de halve finales plaatste. De 23-jarige Nederlander zat met een tijd van 57,41 een kleine seconde boven zijn persoonlijk record.

Busch bereikte de halve finales van de 50 meter schoolslag. De twintigjarige zwemster uit Dordrecht tikte in de series aan in 30,58 en dat was net genoeg voor een plek bij de laatste zestien (vijftiende tijd).

Vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd wordt het finaleprogramma afgewerkt in Hangzhou. De WK duurt nog tot en met zondag.