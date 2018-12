Snookerlegende Ronnie O'Sullivan heeft zijn titel bij het UK Championship met succes verdedigd. De Engelsman was in de finale te sterk voor Mark Allen uit Noord-Ierland.

De 43-jarige O'Sullivan rekende in de eindstrijd van het prestigieuze toernooi in York in zestien frames af met Allen: 10-6.

Bij de middagsessie nam O'Sullivan een comfortabele 6-2-voorsprong. Allen knokte zich in de avond nog terug tot 9-6, maar daarna was het verzet van 'The Pistol' gebroken.

O'Sullivan schreef het UK Championship voor de zevende keer in zijn loopbaan op zijn naam, waarmee hij nu alleen recordhouder is. In 1993, 1997, 2001, 2007, 2014 en 2017 was hij ook de sterkste.

Het UK Championship is na het WK snooker het rankingtoernooi met het hoogste bedrag aan prijzengeld. O'Sullivan werd voor zijn eindoverwinning beloond met een bedrag van 170.000 Britse pond (circa 190.000 euro).

O'Sullivan verovert derde titel van seizoen

Voor O'Sullivan betekende het zijn derde titel van dit seizoen. Eerder triomfeerde hij bij de Shanghai Masters en de Champion of Champions. 'The Rocket' greep net naast de toernooizege bij het Noord-Iers Open, waar hij in de finale verloor van Judd Trump.

O'Sullivan is vijfvoudig wereldkampioen snooker. In 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013 veroverde hij de titel in The Crucible. In 2014 haalde de huidige nummer drie van de wereld voor het laatst de WK-finale, maar toen moest hij zijn meerdere erkennen in Mark Selby.

Eerder deze week werd bekend dat O'Sullivan werkt aan de invoering van een nieuwe competitie in zijn sport, waarbij alleen de allerbeste snookeraars tegen elkaar spelen. Hij vindt dat er momenteel te veel toernooien zijn waarvoor te lang gereisd moet worden.

"Het gaat om zeven of acht topspelers die meedoen. Op dit moment wacht ik nog op vier of vijf spelers die ook niet blij zijn met het huidige format. Ik ben er klaar voor", zei hij destijds bij de BBC.