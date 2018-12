Keeper Tess Wester is heel blij met de manier waarop ze zondag met de Nederlandse handbalsters aan de tweede groepsfase van het EK begon. Ondanks het uitvallen van aanvoerder Nycke Groot werd Roemenië met 29-24 verslagen, waardoor de halve finales dichtbij zijn.

"Het was superzuur dat met Nycke een van onze beste speelsters uitviel. Maar dat we het zo oppakken met een samenstelling waarin we niet zo vaak spelen, dat is heel mooi om te zien", zei Wester vlak na het duel tegen Ziggo Sport.

Groot kwam al vroeg in de wedstrijd ongelukkig in botsing met een ploeggenoot en moest naar de kant. Aanvankelijk werd gevreesd voor een hersenschudding, maar volgens de handbalbond heeft de spelmaker door de klap een acute migraineaanval gekregen.

Om de ernst te bepalen, worden aan de hand van het hersenschuddingsprotocol van het IOC meerdere testen uitgevoerd. Daarna wordt besloten of het verantwoord is om Groot dit EK nog in actie te laten komen.

'Geluk dat ik wat schoten stopte'

Wester was blij dat Nederland het verlies van Groot uitstekend wist op te vangen. "We hadden het geluk dat ik een aantal schoten stopte en we waren goed voorbereid. Dan is het fijn dat het ook werkt. Het kan nog altijd beter, maar ik ben blij dat het zo ging."

Wester keerde 42 procent van de Roemeense schoten en werd daarmee verkozen tot speelster van de wedstrijd. Zelf bleef ze echter bescheiden onder haar glansrol. "De dekking stond ook als een huis. Dat maakt het voor mij ook makkelijker. Het is een wisselwerking. Ik kan het niet alleen en de andere speelsters ook niet."

'Zijn absoluut nog niet bezig met Parijs'

Door de overwinning op Roemenië gaat Nederland aan de leiding in de groep. In de laatste twee duels met Noorwegen en Duitsland volstaat een punt om te mogen afreizen naar Parijs voor de finaleronde.

"Maar daar zijn we nog absoluut niet mee bezig", benadrukte Wester. "Alles kan nog gebeuren. Dat blijkt maar weer uit de uitslagen van vandaag en gisteren."

Oranje neemt het dinsdag vanaf 21.00 uur op tegen titelverdediger en angstgegner Noorwegen. Een dag later volgt het duel met Duitsland.