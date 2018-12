De Nederlandse handbalsters hebben zondag een grote stap gezet richting de halve finales van het EK in Frankrijk. Een sterk Oranje rekende in haar eerste wedstrijd van de tweede groepsfase overtuigend af met directe concurrent Roemenië: 29-24.

Nederland staat met zes punten uit drie duels (de punten uit de eerste groepsfase gingen mee naar de tweede) bovenaan in groep II en heeft dinsdag genoeg aan een punt tegen Noorwegen om de laatste vier te bereiken. Roemenië staat tweede met vier uit drie.

Hongarije won eerder op zondag met 26-25 van Duitsland en is de nummer drie met vier punten uit vier wedstrijden. De Duitsers staan vierde met dezelfde cijfers en Noorwegen (twee punten uit drie duels) en Spanje (nul uit drie) sluiten de rij.

Oranje speelde het grootste deel van de wedstrijd tegen de tot zondag nog foutloze Roemenen zonder Nycke Groot. De aanvoerder kwam na zes minuten ongelukkig in botsing met een ploeggenoot. Gevreesd werd voor een hersenschudding, maar later bleek het om een migraineaanval te gaan.

Bondscoach Helle Thomsen zal hopen dat Groot dinsdag weer hersteld is. Dan speelt Nederland vanaf 21.00 uur tegen titelverdediger en angstgegner Noorwegen. Duitsland is woensdag de laatste tegenstander in de tweede groepsfase (start om 21.00 uur).

Groot verlaat veld na botsing met Bont

Roemenië won, net als Nederland, de drie wedstrijden in de eerste groepsfase. De ploeg won onder meer van Noorwegen. Oranje wist dus dat het een lastige opgave werd in Nancy, maar de ploeg begon goed. Na vijf minuten was het 3-0 voor de nummer twee van het vorige EK.

Groot maakte twee van die treffers, maar de Nederlandse vedette moest al snel het veld verlaten. De opbouwspeelster kreeg per ongeluk de knie van ploeggenoot Debbie Bont in haar nek en kon de rest van de wedstrijd niet meer spelen. Een zogeheten hersenschuddingsprogramma moet bepalen wat de ernst is van de blessure.

Zonder Groot ontspon zich een spannende eerste helft. Roemenië kwam mede door drie treffers van Cristina Neagu - die in 2010, 2015 en 2016 werd uitgeroepen tot de beste handbalster ter wereld - terug in de wedstrijd en bij rust was het 11-10 in het voordeel van Oranje.

Aan het begin van de tweede helft zette Nederland vooral door vier goals van Bont en vijf van Estavana Polman een heel knappe en beslissende tussensprint in. Na veertien minuten in de tweede periode was het opeens 21-13 en die marge gaf Oranje niet meer weg.

Tess Wester werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. De Nederlandse keeper redde 16 van de 36 schoten die de Roemenen op haar afvuurde, goed voor een uitstekend percentage van 42. Bont en Lois Abbingh waren gedeeld topscorer bij Oranje met zes treffers.