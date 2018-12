De Nederlandse hockeyers hebben zich zondag als de nummer twee van poule D geplaatst voor de knock-outfase van het WK in India. Oranje won in zijn laatste groepsduel met 5-1 van Pakistan en treft dinsdag Canada in de tussenronde.

Nederland wist voor de start van het duel met Pakistan al dat groepswinst niet meer mogelijk was. Duitsland zegevierde eerder op zondag ook in zijn derde pouleduel (5-3 tegen het Maleisië van bondscoach Roelant Oltmans) en plaatste zich daardoor rechtstreeks voor de kwartfinales.

Oranje verzekerde zich van de tweede plek in de groep door goals van Thierry Brinkman, Valentin Verga, Bob de Voogd, Jorrit Croon en Mink van der Weerden. Umar Bhutta scoorde voor Pakistan, dat Maleisië op doelsaldo achter zich houdt en met één punt als derde eindigt in de poule.

Behalve Duitsland zijn ook Argentinië, Australië en India als groepswinnaar al zeker van een plek bij de laatste acht. Acht andere landen, waaronder dus Nederland, moeten eerst nog een wedstrijd winnen om de kwartfinales te bereiken.

Canada eindigde met één punt uit drie wedstrijden achter India en België als derde in groep C. Bij winst dinsdag (start: 14.30 uur) op de Canadezen is India donderdag de tegenstander van Oranje in de kwartfinales.

De ploeg van bondscoach Max Caldas begon het toernooi in India met een 7-0-zege op Maleisië. Daarna was Duitsland met 4-1 ruim te sterk voor Nederland.

Oranje neemt revanche voor verlies tegen Duitsers

Door de nederlaag van Maleisië tegen Duitsland was Nederland voor het eerste fluitsignaal van de wedstrijd tegen Pakistan al zeker van een plek bij de eerste drie in de poule en daarmee plaatsing voor de tussenronde.

De Pakistani's konden met een zege in Bhubaneswar nog wel de tweede plek overnemen van Oranje, dat zich wilde revancheren voor de pijnlijke nederlaag tegen de Duitsers. De ploeg van Caldas begon dan ook fel en kreeg al na vier minuten zijn eerste strafcorner.

Die kans werd nog gemist door goed uitlopen van de Pakistaanse defensie, maar drie minuten later was het wel raak. Na een fraaie aanval via Croon, Thijs van Dam en Verga hoefde Brinkman de bal alleen nog maar in het doel te tikken: 1-0.

Nederland kon niet lang genieten van de verdiende voorsprong, want in de tiende minuut maakte Bhutta uit een strafcorner van Pakistan de 1-1. Nog voor rust kwam Oranje voor de tweede keer op voorsprong na knap voorbereidend werk van Seve van Ass en afwerken van Verga.

Ook in de tweede helft was Nederland duidelijk sterker dan een bij vlagen nogal slordig Pakistan. In de 38e minuut profiteerde De Voogd op aangeven van Jeroen Hertzberger van zo'n fout in de Pakistaanse defensie: 3-1. In het vierde kwart bepaalden Croon en Van der Weerden uit strafcorners de eindstand op 5-1.