Susan Krumins is zondag als vierde geëindigd bij de EK cross in Tilburg. De winst ging in de wedstrijd over 8,3 kilometer net als in de voorgaande twee edities naar de Turkse Yasemin Can.

De 32-jarige Krumins, die eerder dit jaar op de baan verrassend zilver pakte op de 10.000 meter bij de EK atletiek, behoorde achter Can lange tijd tot een groepje met de Zwitserse Fabienne Schlumpf en de Noorse Karoline Bjerkeli Grövdal.

In de slotfase van de race sloot Schlumpf aan bij Can en was Krumins in gevecht met Grövdal om het brons. In de laatste meters besliste Can de strijd om het goud met een tijd van 26.05 minuten in haar voordeel en moest Krumins (26.16) concurrent Grövdal laten gaan, waardoor ze net naast het podium eindigde.

Op gepaste afstand finishte Jip Vastenburg als vijfde op het parcours dat door Safaripark Beekse Bergen leidde. Maureen Koster werd elfde, Julia van Velthoven finishte als 21e en Jill Holterman kwam als 68e over de eindstreep.

De Nederlandse ploeg eindigde voor het eerst in de historie wel als eerste in het teamklassement.

Krumins zwaar teleurgesteld

Toch was Krumins, die werd gezien als kanshebber op een medaille, zwaar teleurgesteld over haar vierde plek. "Ik wilde graag voor eigen publiek een medaille winnen", zei ze vlak na de race voor de camera van de NOS.

"Ik wist dat ik in vorm was en liep echt voor de winst, maar soms kom je dan met lege handen te staan. Ik heb gegokt en verloren."

In aanloop naar de cross meldde topfavoriete en publiekstrekker Sifan Hassan zich af. De 26-jarige Nederlandse, die in 2015 Europees kampioen werd, was door ziekte niet op tijd fit. Hassan was drie jaar geleden na Lornah Kiplagat (2005) en Hilda Kibet (2008) de derde Nederlandse winnaar van de EK cross.

Bijrol voor Nederlandse mannen

De Nederlandse mannen konden niet meedoen om de prijzen. Michel Butter was op de 28e plek de beste Nederlander en ook Khalid Choukoud (38e), Ronald Schroër (65e) en Roy Hoornweg (70e) bleven ver weg van de voorste plaatsen.

De Europese titel ging naar de Noor Filip Ingebrigtsen, voor de Belg Isaac Kimeli (zilver) en de Turk Aras Kaya (brons). Kaya's landgenoot Kaan Kigen Özbilen, de winnaar van vorig jaar, moest genoegen nemen met plek vier.

Filip Ingebrigtsen is de oudere broer van Jakob Ingebrigtsen, die eerder op de dag won bij de junioren. De pas 18-jarige Jakob Ingebrigtsen won afgelopen zomer goud bij de senioren op zowel de 1.500 als 5.000 meter bij de EK atletiek.