Na een aantal sterke optredens in wereldbekers begint Ranomi Kromowidjojo dinsdag met vertrouwen aan de WK kortebaan in China. De 28-jarige Groningse werd de afgelopen maanden mede door Sarah Sjöström tot het uiterste gedreven om snelle tijden te zwemmen, maar hoopt dat ze ook zonder haar Zweedse rivaal kan pieken.

"Het wereldbekercircuit ging erg goed en ik ben tevreden over mijn vorm", zegt Kromowidjojo in aanloop naar de WK. "Die vele wedstrijden waren zwaar, maar hebben me wel klaargestoomd voor wat voor mij een pittig toernooi gaat worden."

Daarmee doelt Kromowidjojo niet per se op de concurrentie, maar vooral op haar bomvolle WK-programma in Hangzhou. De drievoudig olympisch kampioene doet hoe dan ook mee aan de 50 en 100 meter vrije slag, de 50 meter vlinderslag en de 50 meter rugslag en zal ook bij de nodige estafettenummers worden ingezet.

Kromowidjojo hoeft in China in ieder geval geen duels uit te vechten met Sjöström, die enkele maanden geleden besloot de WK over te slaan. De kansen op goud lijken daardoor flink toegenomen voor de Nederlandse, al stond Kromowidjojo niet te springen toen ze hoorde dat haar Zweedse rivaal zou schitteren door afwezigheid.

"Er zijn zwemsters die het wel lekker vinden dat ze er niet is, maar ik vind het vooral jammer", zegt de negenvoudig wereldkampioen op de kortebaan. "Het is haar eigen keuze, Sarah zei dat ze niet zoveel zin had om te zwemmen. Bij de WK kortebaan zie je vaker dat landen het toernooi overslaan, omdat ze de noodzaak er niet van in zien."

Ranomi Kromowidjojo met Sarah Sjöström.

Kromowidjojo blij dat ze al weet van absentie Sjöström

De lichte teleurstelling bij Kromowidjojo over de afwezigheid van de 25-jarige Sjöström is wel te verklaren. De meervoudig wereldrecordhouder uit Zweden is weliswaar een grote concurrent, maar bovenal iemand die ervoor zorgt dat Kromowidjojo zelf nog harder wil én kan zwemmen. Juist dat laatste zou in China een rol van betekenis kunnen spelen.

"Vorig jaar op de EK kortebaan in Kopenhagen miste Sarah de finale op de 50 vlinder, terwijl ik toen heel erg naar die battle uitkeek. Ik merkte dat het zonder de aanwezigheid van mijn grootste concurrent lastiger was om me écht op te laden voor die finale", aldus Kromowidjojo, die destijds wel goud pakte in de Deense hoofdstad.

"Nu weet ik het van tevoren al, dus daar kan ik me op voorbereiden. Ik moet mijn eigen race blijven zwemmen en niet in mijn achterhoofd met anderen bezig zijn. Daar zorg ik eigenlijk altijd wel voor, al was dat bij de World Cups wel iets anders. De marges waren zo klein; dan wil je gewoon van elkaar winnen."

'World Cups houden me scherp'

Kromowidjojo genoot dit jaar met volle teugen van het wereldbekercircuit, dat Kazan, Doha, Eindhoven, Boedapest, Peking, Tokio en Singapore aandeed. Ze gebruikte de wedstrijden onder meer om nieuwe dingen uit te proberen, maar bovenal om duels met haar concurrenten uit te vechten.

"De battles met Sarah en Femke (Heemskerk, red.) in de World Cups houden me scherp", zegt Kromowidjojo. "De marges zijn minimaal en daardoor is het eigenlijk constant stuivertje wisselen. Winnen is leuk. Maar af en toe verliezen en dan met name met een verschil van één honderdste, maakt me heel gretig."

De wereldkampioenschappen kortebaan staan van dinsdag tot en met zondag op het programma in het Chinese Hangzhou. Kromowidjojo, wereldrecordhouder op de 50 meter vrije slag (kortebaan), pakte twee jaar geleden in het Canadese Windsor goud op dat nummer.