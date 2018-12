Chicago Bulls heeft zaterdag de grootste nederlaag in de 52-jarige geschiedenis van de club geleden. De thuiswedstrijd tegen Boston Celtics ging met liefst 133-77 verloren.

Onder luid boegeroep van het thuispubliek verlieten de spelers het veld. De Bulls werden in de jaren negentig zesmaal kampioen in de NBA, maar de laatste jaren presteert de club beduidend minder.

Met zes zeges in 27 duels staat de ploeg dit seizoen onderaan in de Eastern Conference. De slechte prestaties kostten onlangs coach Fred Hoiberg zijn baan. De wedstrijd tegen de Celtics was de derde onder zijn opvolger Jim Boylen.

Boylen sprak zaterdagavond van een "schandalig optreden" en een "grote teleurstelling". De coach zag dat zijn ploeg slecht aan de wedstrijd begon en direct al met 17-0 achterstond.

"We hebben op dit moment niet de hardheid die nodig is om constant op hoog niveau te presteren", zegt Boylen tegen ESPN.

Coach wisselt vijf spelers tegelijkertijd

De coach liet zijn onvrede blijken door alle vijf zijn starters tegelijk te wisselen. "Ik wilde andere spelers de kans geven om het schip weer een beetje vlot te trekken. Als de vijf spelers op het veld niet de juiste combinatie vormen, dan probeer ik het met vijf anderen", verdedigde Boylen zijn keuze.

De bankzitters mochten de laatste 21 minuten van het duel spelen, maar daarin liep de score alleen maar verder op in het voordeel van de Celtics. De ploeg uit Boston brak ook een clubrecord door zijn grootste zege ooit te noteren.

Het gebeurde in de geschiedenis van de NBA twaalf keer dat een wedstrijd met een grotere marge dan 56 punten eindigde. Het record staat op een verschil van 68 punten. In 1991 was Cleveland Cavaliers met 148-80 te sterk voor Miami Heat.