Ondanks een gebroken hand wist Jamal Ben Saddik zaterdag het zwaargewichttoernooi van Glory in Rotterdam te winnen. De Belgische Marokkaan heeft nu zijn zinnen gezet op een nieuw titelgevecht met Rico Verhoeven.

In de finale tegen Benjamin Adegbuyi brak Ben Saddik in de eerste ronde zijn rechterhand. De 123 kilo zware en 2,05 meter lange kickbokser vocht gewoon door en sloeg zijn tegenstander nog in dezelfde ronde met zijn linkerhand knock-out.

Nadat hij zijn hand brak, vroeg Ben Saddik een korte adempauze aan. "Ik schrok er een beetje van, omdat ik het wel echt voelde", zegt hij tegen RTV Rijnmond. "Maar daarna dacht ik gelijk: je hebt nog een andere hand en twee benen, ga er gewoon vol voor en geef de fans wat ze willen."

Ben Saddik wilde niet te zwaar tillen aan zijn blessure. "Het is niks bijzonders, het hoort bij het spel. Je bent aan het kickboksen, niet aan het voetballen, dus zoiets kan gebeuren."

Ben Saddik wil opnieuw titelgevecht met Verhoeven

Door zijn zege op Glory 62 mag Ben Saddik (28) de kampioen zwaargewicht Verhoeven uitdagen. In december vorig jaar verdedigde Verhoeven zijn titel nog met succes tegen de Belg, door hem in de vijfde ronde een technische knock-out toe te brengen.

"De volgende in de rij is Rico", zegt Ben Saddik tegen De Telegraaf. "Ik heb nu meer ervaring en ben sterker dan een jaar geleden. Ik ben klaar voor hem."

Volgens zijn Nederlandse trainer Nick Hemmers is Ben Saddik nu veel beter dan een jaar geleden. "Vorig jaar was hij nog ziek, nu niet meer. Hij is overal vanaf en ik merk dat hij mentaal echt sterker is geworden."

Ben Saddik genas tweemaal van schildklierkanker

Ben Saddik leed vorig jaar aan schildklierkanker. Het was de tweede keer dat de Antwerpenaar herstelde van de ziekte, want op 21-jarige leeftijd kreeg hij dezelfde diagnose.

Kort daarvoor, in 2011, wist hij Verhoeven te verslaan in hun eerste onderlinge gevecht in Amsterdam. Met zijn toernooizege van zaterdag verdiende Ben Saddik 100.000 euro.