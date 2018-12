Jamal Ben Saddik heeft zaterdag het Glory-toernooi voor zwaargewichten in het Rotterdamse Ahoy op zijn naam geschreven. De Belgische Marokkaan was in de finale op knock-out te sterk voor Benjamin Adegbuyi.

De 28-jarige Ben Saddik vocht in de finale met een gebroken rechterhand. Met zijn linkerhand deelde hij direct in de eerste ronde rake klappen uit aan de vijf jaar oudere Roemeen. Adegbuyi ging aangeslagen naar de grond, waarna Ben Saddik tot winnaar werd uitgeroepen.

Aan Glory 62 in Ahoy deden acht wereldtoppers mee, al ontbrak Rico Verhoeven. Ben Saddik was in de kwartfinales al te sterk voor de Australiër Junior Tafa en 'The Goliath' rekende in de halve eindstrijd af met de Braziliaan Guto Inocente.

Jahfarr Wilnis, de enige Nederlander die meedeed aan het toernooi, werd in de halve finales uitgeschakeld door verliezend finalist Adegbuyi. Hij won zijn eerste wedstrijd nog wel van de Slowaak Tomas Mozny.

Ben Saddik mag Verhoeven uitdagen

Ben Saddik krijgt door zijn overwinning in Rotterdam de kans wereldkampioen Verhoeven uit te dagen. De twee kickboksers stonden in december 2017 ook al tegenover elkaar in Ahoy en toen won Verhoeven met een technische knock-out.

Inocente was eind september de laatste uitdager van de Nederlander. Verhoeven werd na vijf rondes in de Johan Cruijff ArenA door de jury unaniem als winnaar aangewezen.