Boksbond WBC heeft een directe rematch tussen zwaargewichten Deontay Wilder en Tyson Fury aangekondigd. Het titelgevecht tussen beide topboksers eindigde vorige week onbeslist.

Het bestuur van de World Boxing Council kwam vrijdag tot een unaniem oordeel dat beide mannen elkaar op korte termijn weer moeten treffen. Daarin staat opnieuw de titel op het spel.

"Wilder en Fury hebben de sport een van de beste gevechten in de zwaargewichtklasse gegeven in lange tijd. Dit heeft er voor gezorgd dat veel fans een rematch willen zien", meldt de WBC in een verklaring.

De bond is nu ook van plan om de regels aan te passen, zodat het bij een onbeslist geëindigd gevecht voortaan verplicht wordt dat beide vechters opnieuw tegen elkaar strijden.

Ook geeft de WBC een compliment aan de manier waarop beide boksers zich tijdens en na het gevecht hebben gedragen.

Fury wil rematch in Engeland

Fury, die vond dat hij het gevecht had moeten winnen, zinspeelde direct na het treffen in Los Angeles al op een herkansing. Hij aast op een rematch voor eigen publiek in Engeland. "Ik wil het op Old Trafford, hopelijk lukt het in de zomer", zei hij woensdag nog.

Wilder, die zijn kampioensgordel behield, liet ook al weten open te staan voor een tweede gevecht tegen de 'Gypsy King'.

De aankondiging voor een rematch is ook slecht nieuws voor Anthony Joshua, de Brit die de kampioensgordels van de bonden WBA, IBF, WBO en IBO in bezit heeft. Hij wil dolgraag tegen Wilder vechten, maar moet nu waarschijnlijk even geduld hebben.