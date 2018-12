In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Oranjevrouwen kennen tegenstanders op WK

Geen wedstrijd, maar minstens net zo belangrijk: de Oranjevrouwen weten zaterdagavond tegen wie zij volgend jaar zomer strijden op het WK voetbal in Frankrijk. De equipe van bondscoach Sarina Wiegman wordt hoe dan ook aan een topland gekoppeld, aangezien Oranje geen groepshoofd is. Er is een maximum van twee Europese landen per groep. Zij mikken allemaal op plaatsing voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Alleen de beste drie Europese landen gaan daarheen.

Wanneer? De loting in Parijs begint zaterdagavond om 18.00 uur.

Wanneer? De loting in Parijs begint zaterdagavond om 18.00 uur.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en te zien bij de NOS.

Elke dag een topclub in actie in Eredivisie

In de Eredivisie staat dit weekend de vijftiende speelronde op het programma. De drie topclubs - PSV, Ajax en Feyenoord - komen alle drie op een andere dag in actie. PSV, dat afgelopen weekend verloor van Feyenoord, speelt al op vrijdag thuis tegen Excelsior. Een dag later gaat Ajax op bezoek bij PEC Zwolle, terwijl FC Emmen op zondag de gastheer van Feyenoord is.

Wanneer? PSV-Excelsior begint vrijdag om 20.45 uur. PEC Zwolle-Ajax vangt zaterdag om 19.45 uur aan, terwijl het duel tussen FC Emmen en Feyenoord zondag om 14.30 uur van start gaat.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en te zien op FOX Sports. Om de duels in de Eredivisie écht op de voet te volgen:

Zwaargewichten in actie in Ahoy bij Glory 62

In Ahoy Rotterdam staat zaterdag het eerste zwaargewichttoernooi van kickboksbond Glory op het programma. Acht topvechters strijden tegen elkaar om een premie van 100.000 euro. Rico Verhoeven en Badr Hari ontbreken, maar bekende namen als Jamal Ben Saddik, Guto Inocente en de Nederlander Jahfarr Wilnis komen wel in actie.

Wanneer? De eerste partij in de kwartfinales in Ahoy gaat om 20.00 uur van start. Daarna volgen nog drie partijen, waarna de halve finales en de finale op het programma staan.

Hoe te volgen? Veronica zendt de belangrijkste gevechten uit. Om Glory 62 écht op de voet te volgen:

Handbalsters in actie in tweede groepsfase EK

De Nederlandse handbalsters spelen op zondag in Nancy hun eerste wedstrijd van de tweede groepsfase op het EK. De equipe van bondscoach Helle Thomsen neemt het op tegen Roemenië, dat net als Oranje alle drie de wedstrijden in de groepsfase won. Om naar de halve finales te mogen, moeten de handbalsters bij de beste twee in de groep van zes eindigen.

Wanneer? De wedstrijd begint zondag om 18.00 uur. Dinsdag is groepswedstrijd twee tegen Noorwegen, waarna op woensdag de wedstrijd tegen Duitsland op het programma staat.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en te zien op Ziggo Sport. Om de wedstrijden op het EK handbal écht op de voet te volgen: