Kira Toussaint kan volgende week niet meedoen aan de wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen in het Chinese Hangzhou. De rugslagspecialiste is ziek.

"Dit is heel zuur voor Kira, want ze was hierheen gekomen om te vlammen. We hopen dat ze snel weer wedstrijdfit is", zegt bondscoach Marcel Wouda over de afwezigheid van Toussaint.

De 24-jarige Amstelveense had de laatste maanden juist laten zien in uitstekende vorm te verkeren. Ze zwom dit najaar bij de wereldbekerwedstrijden in Singapore naar Nederlandse records op de 50 en 100 meter rugslag (kortebaan).

Begin september in Kazan verbeterde Toussaint al de nationale toptijd op de 100 meter rugslag langebaan, terwijl ze later in het wereldbekercircuit op de 50 en 100 meter vrij en de 200 meter rugslag haar persoonlijke record aanscherpte.

Bij de WK in Hangzhou zou Toussaint in ieder geval in actie komen op de 50 en 100 meter rugslag - op dat laatste nummer pakte ze in 2017 zilver bij de EK kortebaan in Kopenhagen - en de 4x100 meter vrij.

De WK kortebaan begint dinsdag 11 december en duurt tot en met zondag 16 december. Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk zijn de belangrijkste Nederlandse troeven in de jacht op medailles.