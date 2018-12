Jonathan Schoop vervolgt zijn loopbaan in de Major League Baseball (MLB) bij de Minnesota Twins. De 27-jarige honkballer heeft voor een jaar getekend bij de formatie uit het noorden van de Verenigde Staten.

De op Curaçao geboren Schoop was transfervrij nadat de Milwaukee Brewers onlangs besloten hem geen nieuw contract aan te bieden. Hij kwam met de Brewers dit seizoen een overwinning tekort om de World Series te bereiken.

Bij de Minnesota Twins gaat Schoop 7,5 miljoen dollar verdienen, ongeveer 6,5 miljoen euro. Hij kan daarnaast een prestatiebonus van 100.000 dollar tegemoetzien als hij het aantal van zeshonderd slagbeurten haalt.

Schoop debuteerde in 2013 bij de Baltimore Orioles in de MLB en speelde daar vijf jaar. De Oranje-international sloeg vorig jaar 32 homeruns en werd mede daardoor gekozen voor de All-Star-wedstrijd.

Eerder dit jaar stapte Schoop - als onderdeel van een spelersruil - over naar de Brewers, maar die zagen een langere samenwerking met de Curaçaoënaar dus niet zitten.

"Het was een slechte ruil en dat is mijn verantwoordelijkheid", zegt Brewers-directeur bij ESPN over Schoop. "We dachten dat hij hier zo'n anderhalf jaar zou blijven, maar daar heb ik ongelijk in gekregen."