Delaila Amega hoopt dat ze haar sensationele EK-debuut bij de Nederlandse handbalsters zondag een vervolg kan geven tegen Roemenië, dat de eerste tegenstander is in de tweede groepsfase. De 21-jarige Noord-Hollandse kreeg woensdag tegen Kroatië (34-23-zege) voor het eerst dit toernooi speeltijd en scoorde liefst acht keer.

"Ik reken nergens op, maar natuurlijk hoop ik op een nieuwe kans. Als ik die krijg, ga ik er vol voor", aldus Amega in gesprek met NUsport. "Ik heb tegen Kroatië laten zien dat ik dit niveau aankan."

Mede door haar acht treffers werd de jonge opbouwspeelster na het duel in het Franse Montbéliard, haar eerste wedstrijd ooit op een groot toernooi, uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. "Vooraf had ik zenuwen", vertelt Amega, die vorig jaar op het laatste moment afviel voor het WK. "Maar eenmaal in het veld waren die snel weg. Het ging lekker."

Amega, die op clubniveau bij het Duitse TuS Metzingen speelt, staat al langer bekend als een groot talent en door de afwezigheid van een aantal ervaren speelsters krijgt ze nu de kans in Oranje.

Omdat Nederland na zeges op Hongarije en Spanje al zeker was van de volgende ronde en Kroatië al was uitgeschakeld, was donderdag een ideaal moment voor bondscoach Helle Thomsen om Amega haar eerste EK-minuten te geven. "Maar ik vind niet dat je kunt zeggen dat het nergens meer om ging. We moesten winnen om het goede gevoel vast te houden. Vertrouwen tanken richting de tweede groepsfase."

'De zwaarste wedstrijd komen nu'

Het treffen met Roemenië zondag in Nancy is de eerste wedstrijd in de tweede ronde en daarna wachten confrontaties met titelverdediger Noorwegen en Duitsland. De nummers één en twee van de poule gaan door naar de halve finales.

"De zwaarste wedstrijden komen nu pas", beseft Amega. "Roemenië is een topland, dat met Cristina Neagu een fantastische speelster heeft. Ik ben fan van haar, maar dat moet ik maar een beetje uitzetten als ik tegenover haar kom te staan."

Voor Amega wordt de wedstrijd tegen Duitsland ook bijzonder. "Als ik er een moet kiezen die ik wil winnen, dan is het die. Er doen namelijk vier teamgenoten van Metzingen mee bij de Duitsers. Het zou lekker zijn als ik die versla."

Nederland tegen Roemenië begint zondag om 18.00 uur in het Palais des Sports Jean Weille in Nancy. Het duel met de Noren start dinsdag om 21.00 uur, evenals de wedstrijd van woensdag tegen Duitsland.