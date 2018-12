LeBron James heeft begrip voor de kritiek die basketballegendes Magic Johnson en Kobe Bryant onlangs op zijn team Los Angeles Lakers leverden, al is de vedette het er niet volledig mee eens. Woensdagavond leidde James zijn ploeg met 42 punten langs San Antonio Spurs: 121-113.

De kritiek van voormalig Lakers-spelers Johnson en Bryant komt erop neer dat James al vroeg in het seizoen te veel hooi op zijn vork neemt bij zijn nieuwe ploeg, die daardoor te afhankelijk wordt van de sterspeler die eind deze maand 34 jaar wordt.

"Dit is niet het recept voor kampioenschappen, dit is vooral een recept om je hoofd boven water te kunnen houden", zei Bryant onlangs.

Johnson - die als 'president of basketball operations' een van de topmensen in het bestuur van de club uit Los Angeles is - voorspelde "een herhaling van James' tijd bij Cleveland Cavaliers", waarin hij de enige sterspeler was en de afgelopen vier jaar de NBA-finale haalde tegen de Golden State Warriors. Alleen in 2016 was de ploeg van James te sterk voor het sterrenteam uit Californië.

'We willen dat jonge spelers kunnen groeien'

"Ik begrijp de logica achter de kritiek van Magic en Kobe", reageerde James woensdag. "We willen dat de jonge spelers kunnen groeien. Ze moeten het maximale uit hun potentie halen."

Toch hadden de Lakers de zege op de Spurs vooral te danken aan James. Voor de derde keer dit seizoen maakte hij meer dan veertig punten in een duel.

James maakte in een cruciale fase zelfs veertien punten achter elkaar voor zijn ploeg, waarmee hij een 85-91-achterstand omboog in een 99-97-voorsprong.

'Als het belangrijk wordt, wil ik er staan'

"Ga ik elke wedstrijd top spelen? Zal ik elke wedstrijd zo veel punten maken?", vroeg James retorisch. "Nee, maar je weet hoe ik ben. Als het écht belangrijk wordt, dan wil er ik staan."

"We hebben jonge spelers die zich alleen kunnen ontwikkelen door ervaring op te doen. Die mogelijkheid is er alleen niet altijd."

James vindt wel dat de reacties op de kritiek van Johnson en Bryant overdreven waren. "Mensen trekken het uit zijn verband door te zeggen: 'Waarom zou je LeBron in je team willen hebben om hem dan niet op te stellen?' Mensen die dat roepen, begrijpen de logica achter de opmerkingen van Johnson en Bryant niet."

De Lakers boekten woensdag in de 24e wedstrijd de vijftiende zege van het seizoen. Daarmee staat de ploeg vijfde in de Western Conference, de beste acht ploegen plaatsen zich voor de play-offs.