Als het aan Tyson Fury ligt, staat hij komende zomer in het stadion van Manchester United tegenover Deontay Wilder voor een rematch. Afgelopen weekend eindigde het titelgevecht in Los Angeles tussen de ongeslagen boksers onbeslist.

Fury was het oneens met die uitslag en zinspeelde in de afgelopen dagen op een tweede confrontatie met Wilder. De Brit wordt nu dus iets concreter en aast na het gevecht in de Verenigde Staten op een 'thuiswedstrijd'.

"Bokspromotor Frank Warren had het over het stadion van Arsenal, maar ik wil het op Old Trafford. Hopelijk lukt het in de zomer", aldus Fury, die woensdagavond aanwezig was bij Manchester United-Arsenal, tegen BT Sport.

Een Mexicaans jurylid gaf bij de partij en Los Angeles een score van 115-111 in het voordeel van Wilder, een Amerikaan gaf de zege aan Fury en een Brit kwam op een gelijkspel uit. Wilder behield daardoor zijn kampioensgordel bij de WBC.

De 33-jarige Amerikaan liet onlangs al weten open te staan voor een tweede confrontatie met de drie jaar jongere Fury, die tijdens de eerste partij twee keer tegen de grond ging, maar toch vond dat hij de zege verdiende.

Fury weer helemaal terug

Voor Fury was het titelgevecht zijn terugkeer op het allerhoogste podium. De 'Gypsy King' werd na het gewonnen wereldtitelgevecht met Wladimir Klitschko in 2015 betrapt op doping, worstelde met een verslaving aan alcohol en drugs en raakte daarna zijn titels en zijn proflicentie kwijt.

In aanloop naar zijn clash met Wilder in Los Angeles won Fury al gevechten met de Albanees Sefer Seferi en de Italiaan Francesco Paineta, wat zijn 26e en 27e opeenvolgende zege betekende.

Woensdag liet Anthony Joshua - die de kampioensgordels van de bonden WBA, IBF, WBO en IBO in bezit heeft en eveneens nog ongeslagen is - weten het ook graag op te nemen tegen Fury of Wilder.

Het is al aangekondigd dat Joshua op 13 april op Wembley staat, maar zijn tegenstander is nog niet bekendgemaakt. Er wordt al langer gespeculeerd over een gevecht met Wilder, waarbij alle kampioensgordels op het spel staan.