Bondscoach Helle Thomsen van de Nederlandse handbalsters concludeert na de eerste groepsfase op het EK in Frankrijk dat Oranje er goed voor staat. De eerste ronde werd woensdag afgesloten met een eenvoudige 34-23-zege op Kroatië.

Nederland was na overwinningen op Hongarije en Spanje al zeker van groepswinst, waardoor Thomsen tegen Kroatië veel andere speelsters de kans gaf. In de tweede groepsfase wachten Roemenië, Noorwegen en Duitsland.

"Die landen zijn van een ander kaliber. We staan er goed voor, maar het blijft een lastige klus om een medaille te halen. Het gemis van cirkelspeelsters Yvette Broch en Danick Snelder is niet zomaar op te vangen", zegt Thomsen in De Telegraaf.

"Aan de andere kant hebben we een ploeg die altijd 100 procent geeft, en met vechtlust kun je heel ver komen. Dat hebben we vorig jaar laten zien tijdens het WK, toen we niet geweldig speelden, maar wel brons wonnen."

Mede door het ontbreken van Broch (gestopt) en Snelder (geblesseerd) is er in de Oranje-selectie plek voor een aantal debutanten. Van die nieuwelingen vestigde de 21-jarige Delaila Amega tegen Kroatië de aandacht op zich door acht keer te scoren uit negen pogingen. Ze werd verkozen tot beste speelster van de wedstrijd.

'Breedte van selectie gaat een rol spelen'

Tegen het al uitgeschakelde Kroatië gaf Thomsen ook EK-debutanten Rinka Duijndam en Merel Freriks een kans. Het spel in de derde en laatste wedstrijd van de eerste ronde geeft de bondscoach een goed gevoel voor de rest van het toernooi.

"De groepswinst was al zeker. Hoewel de uitslag niet belangrijk was, wilden we dit duel koste wat kost winnen, want je wilt ook dat de meiden die nu aan bod zijn gekomen vertrouwen tanken", aldus de 48-jarige Deense.

"In het vervolg van het toernooi is het belangrijk dat iedereen wedstrijdritme heeft. Hoe verder we komen, hoe meer de breedte van de selectie een rol gaat spelen."

Nederland reist vanuit Montbéliard door naar Nancy, waar zondag om 18.00 uur Roemenië de eerste opponent in de tweede groepsfase is. De Roemenen werden eerste in groep D door met 31-23 van titelverdediger Noorwegen te winnen.

Oranje treft Noorwegen eveneens in de tweede ronde, net als Duitsland. Hongarije en Spanje behoren ook tot de groep. De nummers één en twee van de poule gaan door naar de halve finales.