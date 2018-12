De Nederlandse handbalsters hebben woensdag ook hun laatste duel in de eerste groepsfase van het EK in Frankrijk gewonnen. Bondscoach Helle Thomsen kon het zich tegen Kroatië veroorloven om een aantal vaste waardes rust te geven: 34-23.

Oranje won haar eerste twee groepswedstrijden van Hongarije (28-25) en Spanje (28-27), waardoor de nummer twee van het vorige EK al voor het duel met Kroatië zeker was van poulewinst en een plek in de tweede groepsfase.

De Kroatische vrouwen waren na nederlagen tegen Spanje (18-25) en Hongarije (18-24) juist al uitgeschakeld, waardoor er woensdag niks meer op het spel stond in Montbéliard.

Oranje reist nu af waar Nancy, waar zondag vanaf 18.00 uur Roemenië de eerste tegenstander in de tweede groepsfase is. De Roemenen eindigden verrassend als eerste in groep D door regerend Europees kampioen Noorwegen woensdag met 31-23 te kloppen.

De andere twee duels van Nederland in de tweede ronde zijn tegen Noorwegen (volgende week dinsdag vanaf 21.00 uur) en Duitsland (volgende week woensdag vanaf 21.00 uur). De nummers één en twee van de twee poules van zes plaatsen zich voor de halve finales.

Oranje neemt de vier punten uit de duels met Hongarije en Spanje mee naar de tweede ronde en staat nu op doelsaldo tweede achter Roemenië.

Jonge Amega topscorer en speelster van de wedstrijd

Bondscoach Thomsen gebruikte het duel met Kroatië om de (jonge) reservespeelsters in haar selectie aan het werk te zien. Zo stond Lynn Knippenborg, die pas woensdag aan de groep was toegevoegd, in de basis bij Nederland.

Aanvoerder en sterspeelster Nycke Groot begon op de bank, net als Lois Abbingh, die tegen Spanje in de laatste seconde de winnende treffer maakte. Zij kwamen net als Debbie Bont, Kelly Dulfer en Martine Smeets helemaal niet het veld in.

Ook zonder die basisspeelsters kwam Nederland geen moment in de problemen tegen de zwakste ploeg uit poule C. Bij rust was het verschil al zeven (17-10) en Kroatië wist het gat in de tweede helft nooit kleiner te maken dan vijf.

Delaila Amega pakte haar kans op speeltijd met beide handen aan. De pas 21-jarige middenopbouwster van het Duitse TuS Metzingen werd topscorer van het duel met acht goals uit negen schotpogingen en uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd.

Angela Malestein, een vaste waarde die wel bijna de hele wedstrijd speelde, maakte zes goals. Ook Merel Freriks (5), Laura van der Heijden (4), Knippenborg (4), Charris Rozemalen (3), Estavana Polman (3) en Maura Visser (1) wisten het doel te vinden. Van der Heijden passeerde in haar 192e interland de grens van zeshonderd treffers.