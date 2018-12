Motorcoureurs die in een race uit het wereldkampioenschap vlak voor de finish crashen en los van hun motor over de finishlijn glijden, worden voortaan toch in de uitslag opgenomen en niet gediskwalificeerd.

Dat heeft de internationale motorsportfederatie FIM bepaald bij een vergadering in Madrid.

Voorheen was de regel dat de coureur alleen geldig finisht als hij of zij op zijn motor zit, maar de FIM vindt het tijd voor verandering.

"Er zijn situaties geweest waarin een coureur vlak voor de finish crasht en dan over de meet glijdt, soms los van de motor. Voortaan is dat een geldige finish. Het maakt niet uit wat als eerste over de lijn komt, de coureur of de machine.''

De regel komt te laat voor Nederlander Bo Bendsneyder, die bij de TT van Assen in 2017 vlak voor de finish van de Moto3-race ten val kwam en gescheiden van zijn motor over de streep gleed. Hij eindigde als tiende, maar werd gediskwalificeerd.