Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers zag tot zijn teleurstelling Oranje woensdag in de tweede WK-wedstrijd tegen Duitsland (1-4) in de slotfase wegglijden.

"Tot het laatste kwart was er niets aan de hand", blikte Caldas terug bij hockey.nl. "We hadden controle en kregen ook best wel wat kansjes en strafcorners."

"Maar in het vierde kwart viel mijn ploeg uit elkaar, zeker na de 1-2 voor Duitsland. Toen leek er iets te knakken in het team. Hoe dan ook, drie tegentreffers in het laatste deel is gewoon te veel."

Door de pijnlijke nederlaag gaat de groepswinst zeer waarschijnlijk naar Duitsland, goed voor directe plaatsing voor de kwartfinales. Nederland, dat in de eerste groepswedstrijd tegen Maleisië (7-0) veel indruk maakte, moet dan via een tussenronde de laatste acht zien te halen.

"Daar hebben we vooraf óók rekening mee gehouden", aldus Caldas. "Dit WK is een marathon. Je kunt wereldkampioen worden in zes wedstrijden, maar ook in zeven. We gaan deze nederlaag even goed evalueren en daarna richten we ons volledig op de laatste groepswedstrijd zondag tegen Pakistan."

'4-1-nederlaag was totaal onnodig'

Keeper Pirmin Blaak noemde de dikke nederlaag tegen Duitsland "pijnlijk". "We speelden een duel om poulewinnaar te worden en dan gaan we er met 4-1 vanaf", baalde hij. "Ik denk dat dat totaal onnodig was, want in de eerste helft speelden we gewoon goed."

"Na het derde kwart geven we het uit handen, toen ging het opeens heel hard. Ik denk niet dat een 4-1-nederlaag een juist beeld van de wedstrijd geeft."

Blaak had niet direct een verklaring voor de inzinking van Oranje, dat de bal niet meer in de ploeg wist te houden. "Terwijl we elkaar normaal blindelings kunnen vinden. Waarom dat nu in het laatste kwart niet lukte, weten we ook niet. Dat is iets om met elkaar te bespreken."

Het duel tussen Nederland en Pakistan begint zondag om 14.30 uur Nederlandse tijd in de Indiase stad Bhubaneswar.