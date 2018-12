Sven Kramer vindt dat de verkiezing van Sportman en Sportvrouw van het Jaar beter afgeschaft kan worden. Volgens de 32-jarige schaatser is het vergelijken van sporten "bijna niet te doen".

"Als je het aan mij vraagt zeg ik: hou ermee op", aldus Kramer woensdag tegenover de NOS.

"Voor sporters is olympisch goud het hoogst haalbare, dan hoef je geen Sportman van het Jaar meer te worden. Dus denk ik: jongens, wat maakt het uit? Ik ben toch olympisch kampioen. Wat is de toegevoegde waarde van zo'n titel dan? Ik denk weinig."

De laatste dagen is er veel kritiek op de zondag bekendgemaakte nominaties voor Sportman en -vrouw van het Jaar. Vooral het hoge aantal schaatsers en het ontbreken van Tom Dumoulin bij de mannen en Kiki Bertens bij de vrouwen zorgden voor verbazing bij veel mensen.

"Je kunt je afvragen, en dat heb ik al vaker gedaan, of de opzet van het Sportgala niet anders moet of zelfs helemaal niet", zegt Kramer. De Fries werd zelf Sportman van het Jaar in 2007. Hij won dat jaar alle kampioenschappen waaraan hij meedeed.

Kramer: "Als ik dit jaar zelf genomineerd was geweest, was ik er liever niet heen gegaan. Uit respect voor mijn mede-genomineerden was ik uiteindelijk toch wel gekomen, maar ik zit liever thuis."

Kramer kiest voor Nuis en Schulting

Voor de verkiezing Sportman van het Jaar zijn dit jaar Epke Zonderland, Kjeld Nuis en Jeffrey Herlings genomineerd, terwijl de strijd bij de vrouwen zelfs tussen vier sporters gaat: Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting.

"Bij de mannen zou Nuis het volgens mij moeten worden. Dan bedoel ik van de genomineerden. Bij de vrouwen wordt het denk ik Schulting", besluit Kramer.

De winnaars worden tijdens het Sportgala op woensdag 19 december bekendgemaakt. De aanwezige sporters en coaches mogen dan hun stem uitbrengen op de genomineerden in de verschillende categorieën. Die stemmen tellen voor 50 procent mee, de andere 50 procent komt van de vakjury.