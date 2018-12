De Nederlandse hockeyers hebben woensdag een pijnlijke nederlaag geleden tegen Duitsland bij het WK in het Indiase Bhubaneswar. De ploeg van bondscoach Max Caldas ging met 4-1 onderuit.

Door de nederlaag is de eerste plek in poule D uit zicht voor Oranje. Die geeft recht op directe plaatsing voor de kwartfinales.

Nederland moet nu na de groepsfase waarschijnlijk een extra knock-outronde spelen om de kwartfinales te bereiken.

Valentin Verga scoorde namens Oranje, Mathias Müller, Lukas Windfeder, Marco Miltkau en Christopher Rühr (strafbal) namen de Duitse treffers voor hun rekening.

Oranje kwam nog wel op voorsprong in de wedstrijd. In de veertiende minuut belandde de bal na een harde slag van Verga via een Duitse stick in het doel.

Duitsers scoren twee keer uit strafcorner

Duitsland raakte vervolgens de paal uit een strafcorner. Na kansen voor de Nederlandse hockeyers viel vlak voor rust alsnog de gelijkmaker. Bij een strafcorner scoorde Müller deze keer wel.

In het derde kwart kreeg Oranje veel corners, maar de ploeg verzuimde deze kansen te benutten. De Duitsers waren wel trefzeker uit een corner. Windfeder sloeg de bal hard achter doelman Pirmin Blaak.

Oranje ging op zoek naar de 2-2, maar de jonge Duitsers hadden duidelijk het overwicht in het laatste kwart. Via Miltkau en een Oranje-stick werd het 3-1. Rühr maakte de uitslag nog pijnlijker voor Oranje door een strafbal te benutten.

Nederland staat door de nederlaag tweede in poule D achter Duitsland. Maleisië en Pakistan spelen later op woensdag nog tegen elkaar in dezelfde poule.

Oranje begon WK met overwinning op Maleisië

Oranje opende het WK zaterdag met een 7-0 overwinning op Maleisië. Zondag sluit de ploeg van Caldas de poulefase af tegen Pakistan.

De nummer één plaatst zich voor de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen kruisfinales om een plek bij de laatste acht.

De Duitsers wonnen in hun eerste duel met 1-0 van Pakistan en zijn bij minimaal een gelijkspel in hun laatste pouleduel met Maleisië zeker van de kwartfinales.