Bas van de Goor, voorzitter van de vakjury, heeft begrip voor de storm van kritiek die is ontstaan naar aanleiding van de nominaties voor Sportman en -vrouw van het Jaar. De oud-volleyballer benadrukt dat het een luxeprobleem is.

"Ik kan mij de verwondering voorstellen", zegt Van de Goor dinsdag in gesprek met de NOS. "We hadden niet alleen acht gouden olympische medailles, maar ook nog veertig wereldkampioenen. Het waren heel lastige discussies en dit is er uiteindelijk uit gekomen."

Voor de verkiezing Sportman van het Jaar zijn Epke Zonderland, Kjeld Nuis en Jeffrey Herlings genomineerd, terwijl de strijd bij de vrouwen zelfs tussen vier sporters gaat: Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting.

De verbazing bij veel mensen lijkt vooral voort te komen uit het feit dat Tom Dumoulin en Kiki Bertens op de lijst ontbreken. Dumoulin eindigde dit jaar als tweede in de Tour de France en de Giro d'Italia en Bertens bereikte als derde Nederlandse tennisster ooit de top tien van de wereldranglijst.

Hoewel de negenkoppige vakjury sinds de bekendmaking van de nominaties veel kritiek krijgt, vindt Van de Goor het vooral mooi dat fans opkomen voor hun favoriete sporter. "Het blijkt dat Bertens enorm gewaardeerd wordt en dat heel veel mensen het onterecht vinden dat ze niet genomineerd is. Mooi dat zij op deze manier door het Nederlandse volk geëerd wordt."

Vijf criteria bij opmaken lijst met genomineerden

Bij het opmaken van de lijst met genomineerden keek de vakjury naar vijf criteria: prestatiedichtheid, de impact van de sport op het Nederlandse publiek, het niveau van het toernooi, de mondialiteit van de sport op topniveau en of de prestatie is geleverd op een hoofd- of bijnummer.

"We hebben met negen mensen, die allemaal op een hele andere manier tegen sport aankijken, zo objectief mogelijk gekeken. Maar het blijft appels met peren vergelijken", benadrukt Van de Goor, die ondanks de verhitte discussie niet vindt dat de verkiezing moet stoppen.

"Kijk maar hoe trots de genomineerden zijn. Die vinden het mooi en zijn soms zelfs tot tranen toe geroerd. En de discussie die er ontstaat, willen we ook niet missen toch? Op deze manier worden de sporters die niet genomineerd zijn, alsnog geëerd."

De winnaars worden tijdens het Sportgala op woensdag 19 december bekendgemaakt. De aanwezige sporters en coaches mogen dan hun stem uitbrengen op de genomineerden in de verschillende categorieën. Die stemmen tellen voor 50 procent mee, de andere 50 procent komt van de vakjury.