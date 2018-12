Russische atleten mogen ook de komende periode niet meedoen aan internationale evenementen. Volgens de internationale atletiekfederatie IAAF hebben ze nog niet aan voldoende voorwaarden voldaan om weer toegelaten te worden.

Rune Andersen, voorzitter van de taakgroep die de vooruitgang op dopinggebied in Rusland volgt, zei dinsdag op een persconferentie na een vergadering van de IAAF in Monaco dat de bond twee voorwaarden stelt aan de Russen.

"De Russen moeten ten eerste alle data en dopingmonsters beschikbaar stellen aan de integriteitscommissie van de IAAF, zodat deze kan bepalen welke Russische atleten zich moeten verantwoorden voor het overtreden van de antidopingregels van de IAAF."

De IAAF wil bovendien dat de Russische bond opdraait voor alle kosten die zijn taakgroep heeft gemaakt, bijvoorbeeld om Russische dopingzaken te verdedigen bij het sporttribunaal CAS. "Deze schuld moet worden ingelost voordat de schorsing kan worden opgeheven", aldus Andersen.

Het mondiale antidopingbureau WADA hief eind september de schorsing van het Russische antidopingbureau RUSADA op. RUSADA werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sochi 2014.

De IAAF ging niet met het WADA mee en zei in september eerst een rapport van een eigen, onafhankelijke werkgroep af te wachten. Uit dat rapport blijkt dat de Russen niet aan de door de IAAF gestelde voorwaarden voldoen.

'Russen boeken te weinig vooruitgang'

WADA-onderzoeker Richard McLaren concludeerde ruim twee jaar geleden dat de systematische dopingpraktijken door de Russische staat werden ondersteund. De Russische autoriteiten gaan daar niet in mee en geven alleen toe dat sprake is geweest van dopinggebruik op grote schaal.

"Onze taakgroep hoopt dat de Russische bond en autoriteiten er alles aan doen om zo snel mogelijk aan onze voorwaarden te voldoen", aldus Andersen, die in juli al stelde dat de Russen te weinig vooruitgang boekten.

"Zodra ze aan deze voorwaarden voldoen, is de taakgroep er klaar voor om bijeen te komen om een beslissing te nemen over het opheffen van de schorsing van de Russen."

De Russische atletiekbond stapte eerder naar het CAS om de verlenging van de schorsing voor zijn atleten door de IAAF aan te vechten.

Rune Andersen. Foto: ANP

WK atletiek van 2023 naar Boedapest

De internationale atletiekbond maakte ook bekend dat de WK van 2023 zal worden gehouden in Boedapest. Het toernooi wordt gehouden in een nieuw atletiekstadion in de Hongaarse hoofdstad, dat plaats moet gaan bieden aan 40.000 toeschouwers.

Boedapest huisvestte al twee keer de EK atletiek (1966 en 1998) en twee keer de WK indoor (1989 en 2004).

De Hongaren waren kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2024, maar ze trokken zich begin vorig jaar terug vanwege een gebrek aan steun onder de bevolking. Boedapest mag nu een jaar voor de Spelen in Parijs wel de WK atletiek organiseren.

Volgend jaar strijden de atleten in het Qatarese Doha om de wereldtitels, in 2021 is de WK in de Amerikaanse stad Eugene.