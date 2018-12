Gido Vermeulen vertrekt na vier jaar als bondscoach van de Nederlandse volleyballers. De 54-jarige Noord-Hollander heeft dat besloten na een evaluatie van het afgelopen seizoen.

"Ik heb een fantastische periode gehad met dit team, en ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald", aldus Vermeulen.

"Ik wil dan ook alle stafleden en spelers danken voor hun inzet en steun de afgelopen jaren. Vier jaar geleden was het doel om het mannenteam weer terug te brengen naar de top acht van de wereld en dat is gelukt. Het is nu tijd voor nieuwe uitdagingen."

Vermeulen volgde eind 2014 Edwin Benne op als bondscoach en leidde de volleyballers voor het eerst sinds 2002 naar het WK, waar Nederland in september knap afrekende met toplanden als Brazilië en Frankrijk en als achtste eindigde.

Oranje klom daardoor van de 25e naar de vijftiende plaats op de wereldranglijst. Vermeulen, die de laatste jaren veel jonge spelers de kans gaf, stond in totaal 116 interlands aan het roer.

Volleybalbond is Vermeulen dankbaar

Vermeulen was eerder bondscoach van Jong Oranje en de Nederlandse volleybalvrouwen (2012 tot 2014).

"Wij bedanken Gido voor de inspanningen die hij heeft gedaan voor de ontwikkeling van het Nederlandse mannenvolleybal, niet alleen de laatste vier jaar, maar de afgelopen decennia", zegt interim-technisch directeur Joop Alberda namens de volleybalbond.

"Hij heeft met Oranje voor het eerst sinds 2002 kwalificatie afgedwongen voor het WK, en op deze eindronde het team terug op de kaart gezet. Hierdoor mag Nederland gaan spelen voor olympische kwalificatie voor de Spelen van 2020 in Japan."

Het is nog niet bekend wie Vermeulen opvolgt richting het olympisch kwalificatietoernooi, dat volgend jaar gehouden wordt. Bovendien is Nederland in 2019 mede-organisator van het EK (13 tot en met 29 september).