De honkballers van Boston Red Sox gaan naar het Witte Huis voor een huldiging. Als kampioen van de Noord-Amerikaanse competitie MLB ontvingen de Red Sox een uitnodiging van president Donald Trump en die hebben ze geaccepteerd.

Volgens Red Sox-voorzitter Sam Kennedy mag iedere speler zelf beslissen of hij meegaat naar Washington.

"Het is geen verplichting. Maar voor de jongens is het wel een geweldige kans om het Witte Huis te bezoeken en de erkenning te krijgen die ze verdienen", aldus Kennedy maandag (lokale tijd).

Red Sox-hoofdcoach Alex Cora zal in ieder geval aanwezig zijn bij de huldiging, hoewel hij Trump de afgelopen maanden verschillende malen publiekelijk bekritiseerd heeft. De oud-honkballer was boos over een aantal opmerkingen van de president over zijn geboorteland Puerto Rico na de verwoestende orkaan Maria in 2017.

"Ik zal mijn podium op de juiste manier gebruiken", aldus Cora maandag tegen ESPN. "Ik zal de 4 miljoen mensen op Puerto Rico op de juiste manier vertegenwoordigen. Ik ben het niet eens met veel dingen die Trump over ons zegt, maar hij is de president van de Verenigde Staten en ik respecteer hem. Ik ga dus."

Er is nog geen datum vastgesteld voor het bezoek van de Red Sox aan het Witte Huis.

Meerdere kampioenen mijden Witte Huis onder Trump

Een huldiging in het Witte Huis van een team dat kampioen is geworden, is al decennialang een traditie in de Verenigde Staten, maar sinds Trump aan de macht is, hebben veel kampioenen het bezoekje aan Washington overgeslagen.

De basketballers van de Golden State Warriors zeiden na hun kampioenschap in 2017 dat ze niet naar Washington wilden, waarop Trump de uitnodiging introk. De Warriors werden ook dit jaar NBA-kampioen, maar de president zei al voor het behalen van de titel dat de ploeg geen uitnodiging zou krijgen.

Het Witte Huis zegde in juni op het laatste moment ook het bezoek van de American footballers van de Philadelphia Eagles af, nadat bleek dat er amper spelers van de NFL-kampioen zouden komen.

De Houston Astros, die vorig jaar de titel pakten in de MLB, gingen in maart wel langs bij Trump. De ijshockeyers van de Washington Capitals, die in juni de NHL-titel pakten, hebben een uitnodiging om naar het Witte Huis te komen geaccepteerd.