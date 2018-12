De Nederlandse badmintonners vervolgen hun voorbereiding op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio zonder bondscoach Kent Madsen. De bond neemt na anderhalf jaar al afscheid van de Deen.

"Helaas gebeurt het in de sport weleens dat het niet lukt om samen een sterk team te vormen dat nodig is om op wereldniveau te presteren, ondanks de goede intenties van alle betrokkenen", zegt technisch directeur Victor Anfiloff.

"We hebben geen twijfels dat Kent met zijn badmintonervaring spoedig van waarde zal zijn bij een ander programma. We bedanken Kent voor zijn onvermoeibare inspanningen en uiteraard wensen we hem veel succes in het vinden van zijn volgende uitdaging. We kijken ernaar uit hem in het veld te zien."

Het is nog niet bekend wie Madsen opvolgt. Voorlopig worden de spelers op het olympische traject begeleid door Ruud Bosch en Jonas Lyduch.

Vooralsnog één olympische medaille

Tijdens de vorige Spelen in Rio de Janeiro bestond de Nederlandse ploeg, die alleen uitkwam in het dubbelspel, uit Eefje Muskens, Selena Piek en Jacco Arends. Het koppel Muskens/Piek strandde in de kwartfinales en voor het duo Piek/Arends was de groepsfase het eindstation.

Badminton is sinds 1992 olympisch en sindsdien pakte Nederland één medaille. In 2004 veroverde Mia Audina zilver in Athene.