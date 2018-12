IJshockeyer Daniel Sprong heeft een nieuwe club in de Noord-Amerikaanse topcompetitie NHL. De 21-jarige Nederlander is door de Pittsburgh Penguins geruild naar de Anaheim Ducks.

De Penguins krijgen de 22-jarige Zweedse verdediger Marcus Pettersson terug voor Sprong.

De geboren Amsterdammer werd in 2015 door de Penguins als 46e gekozen in de jaarlijkse 'draft' van de NHL, waarin clubs beurtelings talenten mogen kiezen.

In oktober van dat jaar maakte Sprong op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de grootste ijshockeycompetitie ter wereld, waardoor hij de eerste in Nederland geboren speler in de NHL werd sinds Ed Kea (1974-1983).

Sprong, die als zevenjarige voor zijn ijshockeycarrière met zijn ouders naar Canada verhuisde, kwam mede door een zware blessure de afgelopen seizoenen tot slechts 42 wedstrijden voor de Penguins (een regulier seizoen in de NHL bestaat uit 82 duels).

Deze jaargang was de Nederlander in zestien duels goed voor vier assists. Hij wist nog niet te scoren.

Sprong kreeg weinig speeltijd in Pittsburgh

Fans van de club uit Pittsburgh lieten de laatste jaren meermaals blijken dat ze een grotere rol wilden voor Sprong, die vorig seizoen een niveau lager in de AHL namens de Wilkes-Barre/Scranton Penguins zijn aanvallende talent toonde met 32 goals en 33 assists in 65 wedstrijden.

Pittsburgh Penguins-coach Mike Sullivan gaf Sprong echter zelden meer dan tien minuten speeltijd per wedstrijd. In oktober liet hij tegen de lokale krant Pittsburgh Post-Gazette doorschemeren dat hij niet tevreden was over het spel van de jonge 'winger'.

"We begrijpen dat er een kans is dat Daniel in vorm raakt bij Anaheim en gaat scoren, want dat is het beste onderdeel van zijn spel", aldus technisch directeur Jim Rutherford van de Penguins maandag na de bekendmaking van de transfer.

"Onze coaches hebben er alles aan gedaan om Daniel de kans te geven om zich bij ons te ontwikkelen, maar dat is om wat voor reden dan ook niet gelukt. We verwachtten dat hij veel kansen zou krijgen om te scoren, maar dat is gewoon niet gebeurd."

Bij de Anaheim Ducks, die na 29 van de 82 wedstrijden in de reguliere competitie tweede staan in de Pacific Division, krijgt Sprong mogelijk meer kansen. De club uit Californië heeft pas zeventig keer gescoord dit seizoen en is daarmee de op drie na minst trefzekere NHL-ploeg.