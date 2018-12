Handbalster Lois Abbingh geniet volop van de manier waarop de Nederland maandagavond een plek in de volgende ronde van het EK bezorgde. Ze maakte tegen Spanje in de allerlaatste seconde de winnende treffer.

Met nog twee seconden te gaan kreeg Nederland bij een stand van 27-27 een vrije worp en die werd verzilverd door Abbingh. Het leidde tot een vreugde-explosie bij Oranje, dat dankzij de overwinning zeker is van groepswinst.

"Het was ogen dicht en gooien. Het komt niet vaak voor dat op deze manier een wedstrijd wordt gewonnen. Eigenlijk was een gelijkspel een verdiende uitslag geweest", zei Abbingh na de wedstrijd tegen de NOS.

Ze benadrukte dat Nederland nog niet in topvorm is. "De eerste helft was goed, maar na rust lieten we de ruimtes te groot worden. We kunnen nog beter en zijn soms nog zoekende."

Abbingh speelde met zes treffers een belangrijke rol tegen Spanje. Aanvoerder Nycke Groot schoot negen keer raak en was daarmee de meest productieve Oranje-speelster.

'We mogen best trots zijn'

Volgens de 26-jarige Abbingh verliep de voorbereiding op het EK anders door het wegvallen van cirkelspeelsters Yvette Broch (gestopt) en Danick Snelder (geblesseerd). De selectie van bondscoach Helle Thomsen kent mede daardoor enkele debutanten.

"We wisten niet waar we zouden staan door het wegvallen van twee bepalende speelsters, maar vooraf hadden we getekend voor twee overwinningen in de eerste twee duels. Dus we mogen best trots zijn", aldus Abbingh.

Woensdag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen het nog puntloze Kroatië. De eerste drie landen in de vier poules plaatsen zich voor de tweede ronde en nemen de punten uit de openingsronde mee.

Oranje pakte op het laatste EK twee jaar geleden in Zweden zilver. Bovendien was er op de laatste twee WK's zilver en brons. Op de Olympische Spelen van twee jaar geleden in Rio de Janeiro eindigde Nederland als vierde.